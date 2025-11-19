Оригинал колонки опубликован на The Conversation

Мировое инвестиционное безумие вокруг искусственного интеллекта привело к тому, что соответствующие компании оцениваются в триллионы долларов, а прогнозы того, как ИИ повысит экономическую производительность, завораживают.

Но в последние недели настроения начали меняться. Инвесторы и руководители компаний теперь открыто ставят под сомнение, действительно ли огромные затраты на строительство и эксплуатацию систем искусственного интеллекта могут быть оправданы будущими доходами.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи говорил об "иррациональности" роста ИИ, а другие говорили о том, что некоторые проекты оказываются более сложными и более дорогими, чем ожидалось.

Тем временем мировые фондовые рынки пошли на спад, причем основной удар пришелся на акции технологических компаний, а стоимость криптовалют снизилась на фоне того, что инвесторы становятся все более нервными.

