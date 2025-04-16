Вони мають переваги і недоліки. Але стануть ще більш небезпечними, коли з'явиться "зеленка"

ФПВ на оптиці – це тренд цього року, і цих дронів стає все більше. В них є недоліки, але є і переваги. Хоча недоліків все ж більше.

Про це і поговоримо.

Розмір. ФПВ на оптиці набагато більший ніж ФПВ на радіокеруванні, за рахунок котушки. Тобто на позицію ти можеш за раз завезти набагато менше засобів, доведеться зробити більше "ходок" щоб забезпечити позицію пілотів. А це небезпечно на сьогоднішньому полі бою.

Крім того ФПВ на оптиці перевозять здебільшого в кейсах, звичайні ФПВ меньші, можуть транспортуватись без кейсів.

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Вага боєприпасів. Котушка сама по собі доволі важка, отже бойову частину дрон переносить значно меншу, ніж аналогічний фпв на радіокеруванні.

Швидкість та маневреність. Вони у дрона на оптиці погані. Крутитись вокруг себе уникаючи пострілів ти не можеш. Летиш повільно. Піднімати високо фпв ти не можеш, бо вище висоти посадок збільшується вітер, а значить оптику починає розкручувати сильніше. А значить фпв з оптикою в 10 км в реальності може пролетіти і 5 км, якщо вітер сильно розмотає волокно. Тому літають здебільшого низько, і у випадку прольоту біля групи з дробовиками – в більшості випадків дрон буде збитий.

Надійність зв'язку. Наскільки я спілкувався з пілотами, оптика має шанс на обрив від 3 з 10, до 5 з 10 дронів.

Які при всіх недоліках тоді в них переваги?

Дрони на оптиці дозволяють проходити ділянки, перекриті РЕБом, та ще й не випромінювати частоти, тобто невидимі РЕРом. Наше МО не закуповує засоби на базі мікрофонів, щоб розуміти що в цьому секторі пролітає дрон в режимі радіотиші. Тому виявляти їх вдень ще можна очима, а ось вночі- складно, і дрон на оптиці вночі доволі ефективний.

Дрони на оптиці мають можливість сідати на землю і знаходитися там у режимі очікування доволі довго.

Позиція пілота дрона на оптиці не може бути виявлена РЕРом. Тільки візуально.

Як правильно використовувати дрони на оптиці? Я вважаю що це сучасний варіант ПТУРа, яким треба відбивати штурми (або підтримувати, якщо твій штурм), у зоні з дуже активним РЕБом.

Вони менші за ракети у ПТУРа, летять далі, і дозволяють знищувати цілі закриті перешкодою (бо просто її облітають).

Які проблеми для нас це має на короткострокову перспективу?

Скоро підніметься "зеленка". Після цього виявляти цілі в першому ешелоні стане складно, а логістика по посадкам ворожою піхотою стане для ворога набагато безпечнішою.

Протягом весни наше командування повинно було перепрофілювати роботу дронів, розтягнувши ворожу логістику в 2-3 ешелоні, щоб до першого доїжджав мінімум і з меншою кількістю засобів.

Здебільшого це задача батальйонів СБС (Сил безпілотних систем – Ред.) в координації з піхотними бригадами, які повинні відповідати за 1 ешелон. Але на всі напрямки батальйонів СБС не вистачить.

У росіян стратегія є. Накопичувати особовий склад по посадкам, використовуючи легку автомобільну техніку і вибивати наші позиції дронами на оптиці та радіокеруванні, знаючі що там мінімум піхоти. Тактику вони відпрацьовують, і успішно. Люди в них зараз в армію на фоні економічного спаду йдуть. Тому на нас чекає новий наступ, і росіяни знають як і що будуть робити.

Ми ж заходимо в це літо аутсайдерами, з тактикою "ну спочатку нас почнуть бити, а потім ми почнемо героїчно переборювати обставини". Ми не готуємось до цього наступу заздалегідь, не готуємо наш щит під параметри російського меча. На жаль це все буде мати наслідки.

І дронів на оптиці, навіть з урахуванням їхніх недоліків цього літа ми побачимо багато, і вони можуть обгрунтовано стати жахом нашого першого ешелону.

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