Они имеют преимущества и недостатки. Но станут еще более опасными, когда появится "зеленка"

ФПВ-дроны на оптике — это тренд этого года, и таких дронов становится все больше. У них есть недостатки, но есть и преимущества. Хотя недостатков все же больше.

Об этом и поговорим.

Размер. ФПВ на оптике значительно больше, чем радиоуправляемые, из-за катушки. То есть за один раз на позицию можно завезти гораздо меньше дронов, придется делать больше рейсов, чтобы обеспечить позицию пилотов. А это опасно в условиях современного поля боя.

Кроме того, ФПВ на оптике чаще всего перевозят в кейсах, в то время как обычные ФПВ меньше по размеру и могут транспортироваться без кейсов.

Вес боеприпасов. Катушка сама по себе довольно тяжелая, а значит, боевая часть у дрона значительно меньше, чем у аналогичного радиоуправляемого.

Скорость и маневренность. У дронов на оптике они слабые. Крутиться вокруг себя, уклоняясь от выстрелов, ты не можешь. Летишь медленно. Подниматься высоко нельзя — на высоте усиливается ветер, и оптоволокно начинает сильно раскручиваться. В результате дрон с оптикой, рассчитанный на 10 км, на практике может пролететь только 5 км, если ветер сильно размотает волокно. Поэтому они в основном летят низко, и если пролетают рядом с группой с дробовиками — в большинстве случаев дрон будет сбит.

Надежность связи. По словам пилотов, с которыми я общался, оптика имеет шанс обрыва у трех из 10, а то и у пяти из 10 дронов.

Какие же тогда преимущества при всех этих недостатках?

Дроны на оптике позволяют проходить участки, перекрытые РЭБом, и при этом не излучают радиочастоты — то есть они невидимы для радиоразведки. Наше Минобороны не закупает средства на базе микрофонов, чтобы понимать, что в секторе пролетает дрон в режиме радиомолчания. Поэтому днем их еще можно обнаружить визуально, но ночью — сложно, и ночью такие дроны довольно эффективны.

Дроны на оптике могут садиться на землю и находиться там в режиме ожидания довольно долго.

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Позиция пилота дрона на оптике не может быть обнаружена средствами радиоразведки. Только визуально.

Как правильно использовать дроны на оптике? Я считаю, что это современный аналог ПТУРа, который нужно применять для отражения штурмов (или поддержки своих штурмов) в зоне активного РЭБа.

Они меньше, чем ракеты ПТУРа, летят дальше и позволяют уничтожать цели, закрытые препятствиями (потому что просто их облетают).

Какие проблемы это создает для нас в краткосрочной перспективе?

Скоро поднимется "зеленка". После этого обнаруживать цели в первом эшелоне станет сложно, а логистика по посадкам для вражеской пехоты станет намного безопаснее.

Весной наше командование должно было перепрофилировать работу дронов, растягивая вражескую логистику во 2–3 эшелоне, чтобы в первый доходил минимум техники и ресурсов.

Это в основном задача батальонов СБС (Сил беспилотных систем. – Ред.) в координации с пехотными бригадами, которые должны отвечать за 1-й эшелон. Но на все направления батальонов СБС не хватит.

У россиян стратегия есть: накапливать личный состав в посадках, использовать легкую автотехнику и выбивать наши позиции дронами на оптике и радиоуправлении, зная, что там минимум пехоты. Они отрабатывают эту тактику — и успешно. Люди у них сейчас идут в армию на фоне экономического спада. Поэтому нас ждет новое наступление, и россияне знают, как и что будут делать.

Мы же входим в это лето в роли аутсайдеров, с тактикой "сначала нас начнут бить, а потом мы начнем героически преодолевать обстоятельства". Мы не готовимся к этому наступлению заранее, не подстраиваем наш щит под параметры российского меча. К сожалению, это все будет иметь последствия.

И дронов на оптике, несмотря на их недостатки, этим летом мы увидим много, и они вполне обоснованно могут стать ужасом нашего первого эшелона.

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