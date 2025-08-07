Економіка США процвітатиме – всупереч "трампономіці"
НЬЮ-ЙОРК – З часу "Дня визволення" Дональда Трампа 2 квітня, коли він оголосив про масштабні торговельні тарифи як для друзів, так і для недругів, загальноприйнята думка про короткострокові та середньо- та довгострокові перспективи економіки США була песимістичною. Вищі тарифи спричинять рецесію в США та світі; феномен американської винятковості завершиться; фіскальні та поточні дефіцити рахунку платіжного балансу США стануть нестійкими; статус долара США як основної глобальної резервної валюти скоро завершиться; а долар буде різко послаблюватися з часом.
Звісно, деякі з підходів, які оголосив Трамп, викликають такий песимізм. Тарифи, протекціонізм і торговельні війни, ймовірно, призведуть до стагфляції (вищої інфляції та нижчого зростання), як і драконівські обмеження на міграцію, масові депортації незадокументованих працівників, великі незабезпечені фіскальні дефіцити та спроби втручатися в незалежність Федеральної резервної системи США. Крім того, економіка США не виграє від угоди на кшталт "Мар-а-Лаго" через ослаблення долара, подальшої шкоди верховенству права у країні та за її межами чи посилення обмежень на в'їзд іноземних талантів – науковців та студентів – до Сполучених Штатів.
Проте я наполягаю (з минулої зими), що економіка США буде в порядку – хоча й не завдяки політиці Трампа, а попри неї.
