"У місцевому самоврядуванні – складна ситуація... Я відчуваю свою посаду як ходіння по лезу бритви. Тому що кількість проблем є надзвичайно великою. Від мене вимагають рішень", – каже LIGA.net міський голова Львова Андрій Садовий.

2026-й буде ювілейним, 20-м роком Садового на посаді. Початок третьої декади мерства не виглядає для нього простим. У проміжку 13 місяців у Львові відбулися два гучних політично мотивованих убивства – Ірини Фаріон та Андрія Парубія. Строки будівництва польською компанією Control Process сміттєпереробного заводу – зірвані. Попри велику релокацію бізнесів – катастрофічно не вистачає робочої сили. Що з цим робити та як живе Львів під час війни – в інтерв'ю Андрія Садового LIGA.net.