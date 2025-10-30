Думка
Енергетична зима 2025–2026: готовність замість реакції
Євген Пятько
СЕО компанії Ascania Energy
Реєструйся і слухай
На жаль, ми всі пам’ятаємо зими, коли світло зникало не за графіком, а за обставинами. Цього року ми знову готуємося до непростого опалювального сезону – і головне питання не в тому, чи будуть відключення, а чи будемо ми до них готові.
Для бізнесу це не лише питання виживання – це тест на стратегічність. Ми вчимося не реагувати на кризу, а передбачати її. І тут бізнес і держава мають діяти як партнери: держава – створювати зрозумілі правила гри, бізнес – забезпечувати власну стійкість, підтримуючи тим самим енергетичну систему держави.
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Коментарі (0)