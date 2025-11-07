Останнім часом багато говорять про необхідність змін у фінансуванні житлового будівництва – зокрема, про запровадження ескроу-рахунків і так званого проєктного фінансування, які мають зробити ринок більш прозорим і безпечним.

Загалом,‬‭ така‬‭ модель‬‭ – це‬‭ правильний‬‭ шлях. Її‬‭ впровадження‬‭ є‬‭ необхідним і‬‭ неминучим‬‭ кроком,‬‭ але‬‭ потребує‬‭ реалістичного‬‭ підходу,‬‭ врахування‬‭ нинішніх‬‭ умов‬‭ ринку‬‭ й‬‭ готовності‬‭ фінансової‬‭ системи.‬‭ Інакше перехід‬‭ може‬‭ обернутися‬‭ зупинкою‬‭ нових‬‭ проєктів‬‭ і‬‭ подорожчанням‬‭ житла,‬‭ а‬‭ не‬‭ очікуваним‭ захистом інвестора.‬

Існує‬‭ чотири‬‭ основні‬‭ причини для цього (зауважу, що по‬‭ суті мова‬‭ не‬‭ обов’язково‬‭ про‬‭ проєктну‬‭ структуру‬‭, ключовим‬‭ є‬‭ саме‬‭ джерело‬‭ та‬‭ механізм‬‭ фінансування).‬

Перерозподіл ризиків.‬‭

Наразі‬‭ всі‬‭ ризики‬‭ бере‬‭ на‬‭ себе‬‭ девелопер.‬‭ У‬‭ разі кредитного‬‭ фінансування‬‭ вони‬‭ перейшли б до банку. Основні ризики – це:‬

