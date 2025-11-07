Реформа фінансування житлового будівництва: хто заплатить за зміни
Останнім часом багато говорять про необхідність змін у фінансуванні житлового будівництва – зокрема, про запровадження ескроу-рахунків і так званого проєктного фінансування, які мають зробити ринок більш прозорим і безпечним.
Загалом, така модель – це правильний шлях. Її впровадження є необхідним і неминучим кроком, але потребує реалістичного підходу, врахування нинішніх умов ринку й готовності фінансової системи. Інакше перехід може обернутися зупинкою нових проєктів і подорожчанням житла, а не очікуваним захистом інвестора.
Існує чотири основні причини для цього (зауважу, що по суті мова не обов’язково про проєктну структуру, ключовим є саме джерело та механізм фінансування).
Перерозподіл ризиків.
Наразі всі ризики бере на себе девелопер. У разі кредитного фінансування вони перейшли б до банку. Основні ризики – це:
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)