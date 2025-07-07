Пів року тому припинився транзит російського газу через Україну, і, попри прогнози лобістів щодо продовження транзиту, найгірші сценарії не справдилися

Розберемо, що нам обіцяли і що маємо насправді:

Міф 1: Росія знищить нашу ГТС. Росіяни били по наших підземних сховищах газу (ПСГ) і видобувних об’єктах ще за часів транзиту. Припинення транзиту не посилило атак – ГТС працює стабільно.

Міф 2: Без транзиту не вистачить тиску в ГТС, і міста залишаться без газу. Я пояснював тисячу разів: тиск у нашій ГТС створюють власні компресори. Транзит уже роками йшов в ізольованому режимі до ЄС. Результат? Газопостачання в Україні безперебійне.

Міф 3: Ціни на газ для населення і промисловості різко зростуть. Для населення ціни залишилися стабільними – 7,96 грн. Збільшення тарифів на послуги Оператора ГТС відповідали лише за 5% у ціні на газ для промисловості.

Міф 4: Словаччина припинить транзит електрики та товарів. Жодних обмежень від Словаччини не сталося. Транзит електрики та інших товарів триває.

Міф 5: Ціни на газ у Європі злетять. Ціни в Європі залишилися стабільними. Тимчасові коливання були спричинені іншими факторами: морозами, недостатністю вітрової генерації, зростанням попиту в Азії, кризою в Перській затоці тощо, але не припиненням транзиту.

Результат? Росія втратила $6 млрд щорічного доходу від транзиту. "Газпром" – ключовий донор бюджету РФ – уже просить державної підтримки.

Ось що відбувається:

• Підвищення цін на газ для населення РФ.

• Заплановане підвищення цін для промисловості два рази щороку.

• "Газпром" не сплачує дивіденди державі.

• Уряд РФ планує зменшити податкове навантаження на "Газпром", що ще більше скоротить надходження до бюджету.

Це доводить: Україна має реальні важелі впливу на економіку РФ.

Припинення транзиту газу — лише один із них. На черзі – російська нафта. Транзит нафти через Україну досі приносить РФ $6 млрд щороку. У зоні ураження наших Сил оборони – експортні нафтові термінали в Усть-Лузі та Новоросійську. Посилюючи тиск на ці об’єкти, ми можемо ще більше підірвати експортні доходи агресора.

Європа та США не зроблять усю роботу за нас. Україна має використовувати власні можливості, щоб послабити Росію економічно. Кожен втрачений долар для РФ – це крок до нашої перемоги.

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