Що чекає Росію в умовах нестачі коштів, корупції та економічної нестабільності

СТОКГОЛЬМ – Російська економіка тримається, але вона перебуває в стагнації та страждає від високої інфляції. І цей економічний спад може стати переломним моментом – в Росії можуть закінчитися ліквідні резерви, а це змусить Кремль скоротити державні витрати.

Протягом декількох місяців офіційний рівень інфляції в Росії коливається на рівні 10%. У червні Центральний банк Росії хвалився, що ставка впала до 9,4%; але потім святкування затьмарила звітність, згідно з якою очікування щодо інфляції на рік становлять 13% (що цілком може бути фактичним рівнем інфляції сьогодні). Проте 25 липня Центральний банк наважився знизити свою дуже високу процентну ставку, яка послабила зростання і спричинила серйозну кредитну кризу, з 20% до 18%.

