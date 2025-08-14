Что ждет Россию в условиях нехватки средств, коррупции и экономической нестабильности

СТОКГОЛЬМ – Российская экономика держится, но она находится в стагнации и страдает от высокой инфляции. И этот экономический спад может стать переломным моментом – в России могут исчерпаться ликвидные резервы, что заставит Кремль сократить государственные расходы.

На протяжении нескольких месяцев официальный уровень инфляции в России колеблется на уровне 10%. В июне Центральный банк России хвастался, что показатель упал до 9,4%; но затем празднование омрачила отчетность, по которой ожидаемая инфляция за год составляет 13% (что вполне может быть фактическим уровнем инфляции сегодня). Однако 25 июля Центральный банк решился снизить свою очень высокую процентную ставку, которая замедлила рост и вызвала серьезный кредитный кризис, с 20% до 18%.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net