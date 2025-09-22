Цього тижня валютний ринок працюватиме у досить активному режимі, проте такий рух є цілком прогнозованим і властивим саме цьому періоду року. Водночас істотних змін у ключових курсових орієнтирах не очікується.

Важливим фактором залишається режим "керованої гнучкості", який нині застосовує НБУ. Його можна вважати своєрідним запобіжником від різких курсових коливань, спричинених ситуативним зростанням попиту на валюту. Нацбанк уважно стежитиме за ситуацією і, за потреби, виходитиме на ринок з інтервенціями. Їхній обсяг, ймовірно, залишатиметься у помірних межах – до $800 млн на тиждень.

