Біля берегів Венесуели збираються найпотужніші військові сили США з часів Карибської кризи. Вашингтон не приховує, що хоче повалити режим диктатора Ніколаса Мадуро.

Мадуро активно готується до наземної операції США. Розсилає листи до Росії, Китаю та Ірану у пошуках підтримки. Хоча це навряд йому допоможе.

Співрозмовники LIGA.net схиляються до думки, що операція США проти Венесуели відбудеться. Навіть попри те, що вона до кінця не продумана. Питання лише в тому, як вона виглядатиме.

Є три варіанти розвитку подій. І кожен з них означає додаткові ризики для України.

LIGA.net розбиралася, чи зможуть Москва, Тегеран і Пекін врятувати Каракас, чим можуть воювати венесуельці та що для України означає можлива військова операція Трампа.