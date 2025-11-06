Розбір
Трамп проти "наркотерориста" Мадуро. Чи стане Венесуела новою гарячою точкою
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Біля берегів Венесуели збираються найпотужніші військові сили США з часів Карибської кризи. Вашингтон не приховує, що хоче повалити режим диктатора Ніколаса Мадуро.
Мадуро активно готується до наземної операції США. Розсилає листи до Росії, Китаю та Ірану у пошуках підтримки. Хоча це навряд йому допоможе.
Співрозмовники LIGA.net схиляються до думки, що операція США проти Венесуели відбудеться. Навіть попри те, що вона до кінця не продумана. Питання лише в тому, як вона виглядатиме.
Є три варіанти розвитку подій. І кожен з них означає додаткові ризики для України.
LIGA.net розбиралася, чи зможуть Москва, Тегеран і Пекін врятувати Каракас, чим можуть воювати венесуельці та що для України означає можлива військова операція Трампа.
