Цифрова безпека Євросоюзу під загрозою – чому американські "хмарні" сервіси можуть стати політичною зброєю

БРЮССЕЛЬ – Ми схильні сприймати інфраструктуру, на якій працює наша економіка та суспільство, як належне – до тих пір, поки щось не виходить з ладу.

Запитайте жителів Іспанії та Португалії, які раптово зіткнулися з повним відключенням електроенергії у квітні минулого року, коли серія каскадних стрибків напруги вимкнула їх електромережі. І Іспанія, і Португалія зараз здійснюють масштабні інвестиції у посилення стійкості своїх електромереж.

Але громадяни не повинні чекати, поки їхні лідери візьмуть на себе зобов'язання інвестувати в критично важливу інфраструктуру (до якої сьогодні належать хмарні сервіси), доки не станеться катастрофа.

