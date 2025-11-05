Важка цифрова залежність: чи наважиться Європа боротися за інформаційний суверенітет
БРЮССЕЛЬ – Ми схильні сприймати інфраструктуру, на якій працює наша економіка та суспільство, як належне – до тих пір, поки щось не виходить з ладу.
Запитайте жителів Іспанії та Португалії, які раптово зіткнулися з повним відключенням електроенергії у квітні минулого року, коли серія каскадних стрибків напруги вимкнула їх електромережі. І Іспанія, і Португалія зараз здійснюють масштабні інвестиції у посилення стійкості своїх електромереж.
Але громадяни не повинні чекати, поки їхні лідери візьмуть на себе зобов'язання інвестувати в критично важливу інфраструктуру (до якої сьогодні належать хмарні сервіси), доки не станеться катастрофа.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)