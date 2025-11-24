Індустріальні парки обіцяють бізнесу пільги, інфраструктуру та швидкий старт виробництва. Але що насправді робить цей формат успішним

Згідно з відкритим каталогом Міністерства економіки України, станом на січень 2025 року в Україні було офіційно зареєстровано 100 індустріальних парків. Найбільше їх розташовано у Львівській області — 19 одиниць, Київській області та Києві — 13 одиниць, а також Закарпатській області — 10 одиниць.

Чи правда те, що індустріальні парки реально полегшують підприємницьку діяльність і можуть стати рушіями важливих економічних змін?

У чому перевага індустріальних парків

Індустріальні парки — це історія не лише про промисловість, а й про нові можливості для бізнесу та місцевих громад. Тому дедалі більше компаній обирають саме такі локації для розвитку виробництва. Ось які переваги отримують ті, хто стає резидентом індустріального парку:

