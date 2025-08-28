Думка
Вивести мобільну гру в топ на українському ринку? Ви це можете
Ольга Тарасова
глава відділу User Acquisition компанії Burny Games
Досягти першої позиції на українських маркетплейсах ігор – мета амбітна, але цілком реалістична, якщо поєднати глибоке розуміння аудиторії з грамотною маркетинговою стратегією.
Українські ігри майже ніколи не виходять у топи свого ж ринку. Мої поради ґрунтуються на особистому досвіді успіху: саме таким шляхом наша гра-криптограма вийшла у топ-1 українського App Store та топ-2 українського Play Market у липні 2025-го.
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Коментарі (0)