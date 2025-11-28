Скандал навколо обшуку в домі Андрія Єрмака переростає у політичну кризу. У парламенті зростало невдоволення серед "слуг народу", що необраний посадовець (а Єрмака не обирали на виборах) зосередив у своїх руках забагато влади та не має довіри серед українців. Розслідування НАБУ і САП стало найруйнівнішим внутрішнім ударом по президенту Володимиру Зеленському за час війни.

Ввечері 28 листопада Єрмак подав у відставку – чи врятує це позиції Зеленського?