ЛЮКСЕМБУРГ – Підтримка президентом США Дональдом Трампом так званих стейблкоїнів як засобу проєктування фінансової могутності Америки та збереження глобального домінування долара спонукала Європейський Союз до "стратегічної відповіді". Якщо Європа не відстоюватиме свою позицію в цій техніко-фінансовій революції, то, мовляв, її монетарний суверенітет і фінансова стабільність погіршаться. Але ці застереження настільки ж безпідставні, наскільки й зловісні.

Головним каталізатором занепокоєння Європи щодо стейблкоїнів є ухвалений адміністрацією Трампа Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act, який має на меті сприяти розвитку забезпечених доларом стейблкоїнів шляхом впровадження всеосяжної регуляторної бази для них. Але фактичні положення закону дуже нагадують регуляції Markets in Crypto-Assets (MiCA) самого Євросоюзу, який був ухвалений як запобіжний захід ще до того, як стейблкоїни набули значного фінансового значення.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net