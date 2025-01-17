Росіяни на Лиманському напрямку хочуть вийти на рубіж річки Чорний Жеребець, форсувати її, дістатись річки Оскіл і взяти Лиман, каже LIGA.net заступник командира 44 окремого стрілецького батальйону майор Денис Шутенко.

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Це буде один з трьох плацдармів, які російська армія планує створити, аби реалізувати давно омріяний план із захоплення території Донецької області, додає LIGA.net ексречник Генерального штабу Владислав Селезньов.

Заради цього ворог витрачає колосальні сили – щоб просочитися через річку Оскіл, розширити плацдарм і розвинути наступ на Куп'янському напрямку.

Чому окупаційні війська готові йти на величезні людські та матеріально-технічні втрати, формуючи ці плацдарми, – розбираємось коротко.

Страшні експерименти. Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Минулої доби, за даними ОСУВ "Хортиця", на Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції наших військ в районах Петропавлівки та Піщаного, а на Лиманському – неподалік населених пунктів Копанки, Греківка, Ямполівка та Терни. Противник успіху не мав.

На Лиманському напрямку росіяни "ставлять страшні експерименти" у пошуках ефективних способів атакувати позиції Сил оборони і втрачають при цьому багато людей, каже LIGA.net майор Денис Шутенко. Однак натиску не збавляють.

Карта: DeepState

"Спочатку вони їздили на техніці. Потім почали формувати штурмові групи в глибині своєї оборони, і по 8-10 кілометрів ці групи пересувалися посадками, перш ніж почати штурмувати, – розповідає він. – Ще рік тому вони штурмували групами по 15-30 людей, ці групи розбивалися. Три місяці тому вони намагались просочитись вглиб нашої оборони на кросових мотоциклах – проїжджали скільки могли, залягали і чекали на інших. Зараз вони вже пересуваються групами по двоє-троє осіб".

Водночас, за словами офіцера, на втрати окупанти традиційно не зважають. "Я особисто бачив, як вони піхотою витоптували наші мінні поля. Тобто люди ідуть, гинуть, за ними йде наступна група, і вони не зупиняються, – додає майор. – Вони весь час змінюють тактику і абсолютно не жаліють особовий склад".

У районі Дворічної на Куп’янському напрямку втрати ворога ще більші, оскільки вони пов'язані з необхідністю постійно форсувати річку Оскіл, каже Селезньов.

"Щоб поповнювати свої сили та засоби на плацдармі на правому березі річки Оскіл, росіяни змушені форсувати її під нашим щільним вогнем. З усім тим, вони на це йдуть, – розповідає він. – Плацдарм розширюється, але рівень втрат ворога у співвідношенні з територіальними здобутками надто великий".

Карта: DeepState

Від початку року кількість втрат противника в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" – понад тисяча окупантів щодня. Ці офіційні показники виглядають максимально реалістично, відзначають обидва співрозмовники LIGA.net.

Техніка вичерпалась, замість неї – піхота

За даними ОСУВ "Хортиця", окупанти практично вичерпали запаси сучасних танків.

Використання артилерії залишається значним, але поступово скорочується через активне застосування дронів, каже речник "Хортиці" Віктор Трегубов: "Авіацію росіяни теж використовують значно менше, у значно обмеженіших кількостях. І це логічно – як показала практика, немає кращої ППО, ніж ракета, що впала на ворожий аеродром".

Окупанти перестали підкреслено зухвало заскакувати технікою в ті райони, де по них можуть відпрацювати Сили оборони, підтверджує Шутенко.

Лиманський напрямок (Фото: 44 окремий стрілецький батальйон)

"Техніку зараз використовують скоріше для логістики, – уточнює майор. – Танки використовують як пересувну артилерію – із закритих позицій".

Російській армії починає критично бракувати техніки, причому на всіх напрямках, додає Селезньов. "Те що можна було забрати зі складів у більш-менш пристойному стані – вже використали, інша техніка потребує більш ретельного ремонту і відновлення. Тому шлях до омріяних квадратних кілометрів української землі доводиться прокладати піхотою", – пояснює ексречник Генштабу.

Підготовка до нового наступу. Що далі

План на Лиманському напрямку очевидний, говорить Шутенко: "Вони хочуть вийти на рубіж Чорного Жеребця, форсувати його, вийти на рубіж річки Оскіл і взяти Лиман".

Зараз росіяни працюють на те, щоб закласти майбутню наступальну кампанію весни-літа 2025 року, вважає Селезньов. На Куп’янському напрямку їхня мета – контроль над Куп'янськом-вузловим, тому вони вперто формують плацдарми вздовж Осколу.

"Куп'янськ-вузловий – це логістика, можливість перевозити велику кількість військових вантажів та створювати чудові умови для дій російського групування військ, яке нині вештається десь в районі Лиманського плацдарму та на Сіверському виступі", – каже Селезньов.

Російського диктатора Путіна цікавить вся Донеччина, відповідно, фінальна битва за Донбас – це битва за агломерацію Слов’янськ-Краматорськ-Костянтинівка-Дружківка.

"Щоб ця атака була ефективною, ворог діятиме щонайменше з трьох плацдармів. Перший – в районі Лиману, де зараз росіяни намагаються сформувати для нього підґрунтя, – перераховує ексречник Генштабу. – Другий потрібний для такої атаки напрямок – Часів Яр. Третій – район Покровська і Мирнограда".

Заради реалізації цього загального плану російське командування готове піти на величезні людські та матеріально-технічні втрати, підсумовує він: "Тому, наприклад, вони будуть продовжувати топитися, але форсувати Оскіл. При тому, що через рельєф місцевості ворогу вкрай важко закріпитися на правобережжі. Вони зазнають там неймовірних втрат. Формування та утримання інших плацдармів також матиме неспівмірну ціну. Але ворог впевнений, що знає, заради чого це робить".