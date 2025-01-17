Россияне на Лиманском направлении хотят выйти на рубеж реки Черный Жеребец, форсировать ее, добраться до реки Оскол и взять Лиман, говорит LIGA.net заместитель командира 44 отдельного стрелкового батальона майор Денис Шутенко.

Это будет один из трех плацдармов, которые российская армия планирует создать, чтобы реализовать давно желанный план по захвату территории Донецкой области, добавляет LIGA.net экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

Ради этого враг тратит колоссальные силы – чтобы просочиться через реку Оскол, расширить плацдарм и развить наступление на Купянском направлении.

Почему оккупационные войска готовы идти на огромные человеческие и материально-технические потери, формируя эти плацдармы, – разбираемся коротко.

Страшные эксперименты. Ситуация на Лимано-Купянском направлении

За прошедшие сутки, по данным ОСГВ "Хортица", на Купянском направлении враг штурмовал позиции наших войск в районах Петропавловки и Песчаного, а на Лиманском – неподалеку от населенных пунктов Копанки, Грековка, Ямполевка и Терны. Противник успеха не добился.

На Лиманском направлении россияне "ставят страшные эксперименты" в поисках эффективных способов атаковать позиции сил обороны и теряют при этом много людей, говорит LIGA.net майор Денис Шутенко. Однако натиска не сбавляют.

Карта: DeepState

"Сначала они ездили на технике. Затем начали формировать штурмовые группы в глубине своей обороны, и по 8-10 километров эти группы передвигались по посадкам, прежде чем начать штурмовать, – рассказывает он. – Еще год назад они штурмовали группами по 15-30 человек, эти группы разбивались. Три месяца назад они пытались просочиться вглубь нашей обороны на кроссовых мотоциклах – проезжали сколько могли, залегали и ждали других. Сейчас они уже передвигаются группами по два-три человека".

При этом, по словам офицера, с потерями оккупанты традиционно не считаются. "Я лично видел, как они пехотой вытаптывали наши минные поля. То есть люди идут, погибают, за ними идет следующая группа, и они не останавливаются, – добавляет майор. – Они все время меняют тактику и совершенно не жалеют личный состав".

В районе Двуречной на Купянском направлении потери врага еще больше, поскольку они связаны с необходимостью постоянно форсировать реку Оскол, говорит Селезнев.

"Чтобы пополнять свои силы и средства на плацдарме на правом берегу реки Оскол, россияне вынуждены форсировать ее под нашим плотным огнем. Тем не менее они на это идут, – рассказывает он. – Плацдарм расширяется, но уровень потерь врага в соотношении с территориальными достижениями слишком велик".

Карта: DeepState

С начала года количество потерь противника в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" – более тысячи оккупантов ежедневно. Эти официальные показатели выглядят максимально реалистично, отмечают оба собеседника LIGA.net.

Техника иссякла, вместо нее – пехота

По данным ОСГВ "Хортица", оккупанты практически исчерпали запасы современных танков.

Использование артиллерии остается значительным, но постепенно сокращается из-за активного применения дронов, говорит спикер "Хортицы" Виктор Трегубов: "Авиацию россияне тоже используют значительно меньше, в значительно более ограниченных количествах. И это логично – как показала практика, нет лучшей ПВО, чем ракета, упавшая на вражеский аэродром".

Оккупанты перестали подчеркнуто дерзко заскакивать техникой в те районы, где по ним могут отработать Силы обороны, подтверждает Шутенко.

Лиманское направление (Фото: 44-й отдельный стрелковый батальон)

"Технику сейчас используют скорее для логистики, – уточняет майор. – Танки используют как передвижную артиллерию – с закрытых позиций".

Российской армии начинает критически не хватать техники, причем по всем направлениям, добавляет Селезнев. "То, что можно было забрать со складов в более-менее приличном состоянии – уже использовали, другая техника нуждается в более тщательном ремонте и восстановлении. Поэтому путь к вожделенным квадратным километрам украинской земли приходится прокладывать пехотой", – объясняет эксспикер Генштаба.

Подготовка к новому пришествию. Что дальше

План на Лиманском направлении очевиден, говорит Шутенко: "Они хотят выйти на рубеж Черного Жеребца, форсировать его, выйти на рубеж реки Оскол и взять Лиман".

Сейчас россияне работают на то, чтобы заложить предстоящую наступательную кампанию весны-лета 2025 года, считает Селезнев. На Купянском направлении их цель – контроль над Купянском-узловым, поэтому они упорно формируют плацдармы вдоль Оскола.

"Купянск-узловой – это логистика, возможность перевозить большое количество военных грузов и создавать отличные условия для действий российской группировки войск, которая сейчас бродит где-то в районе Лиманского плацдарма и на Северском выступе", – говорит Селезнев.

Российского диктатора Путина интересует вся Донетчина, соответственно, финальная битва за Донбасс – это битва за агломерацию Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка.

"Чтобы эта атака была эффективной, враг будет действовать по меньшей мере с трех плацдармов. Первый – в районе Лимана, где сейчас россияне пытаются сформировать для него подоплеку, – перечисляет эксречник Генштаба. – Второе нужное для такой атаки направление – Часов Яр. Третий – район Покровска и Мирнограда".

Ради реализации этого общего плана российское командование готово пойти на большие человеческие и материально-технические потери, заключает он: "Поэтому, к примеру, они будут продолжать топиться, но форсировать Оскол. При том, что из-за рельефа местности противнику очень тяжело закрепиться на правобережье. Они несут там невероятные потери. Формирование и удержание других плацдармов также будет иметь несоизмеримую цену. Но враг уверен, что знает, ради чего это делает".