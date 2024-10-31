В ніч на 31 жовтня Київ опинився під прицілом масованої атаки ворожих ударних безпілотників типу Shahed – насправді, вдвадцяте за жовтень. Сили протиповітряної оборони знищили усі дрони, які атакували столицю. У КМВА повідомили, що на Київ безпілотники заходили кількома хвилями та з різних напрямків.

Внаслідок цієї атаки в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яку оперативно ліквідували. Кількома днями раніше через приліт дрона в будинок у Солом'янському районі загинула дівчинка.

Тривалий час дрони майже не долітали до житлових об'єктів у столиці. Але росіяни змінюють тактику обстрілів, каже LIGA.net авіаексперт, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

"Якщо за 2022-2023 рік росіяни запустили по Україні близько 3800 шахедів, то за 2024 рік цей показник цілком може перевищити 5000", – каже він.

Чому російським дронам вдається прориватись крізь українську протиповітряну оборону та чого очікувати далі – коротко на LIGA.net.

До сотні за ніч. Як змінились російські атаки

У жовтні українські міста щоночі опинялись під атакою російських дронів. Окупанти активно експериментували з тактикою застосування ударних безпілотників.

Повідомлення про пошкодження цивільних об’єктів під час цих атак почали з’являтись дедалі частіше. Менш ніж за тиждень, наприклад, російські дрони влучили у житлові будинки у Солом’янському районі столиці – 25 жовтня та 30 жовтня.

Це означає, що принципово змінились не самі ударні БпЛА, а їх кількість, каже LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Довідка З вересня 2022 року до 31 грудня 2023 року Росія випустила по Україні близько 3800 іранських дронів-камікадзе типу Shahed. Відтоді кількість запущених по Україні дронів постійно збільшувалась. Для порівняння, за серпень 2024 року, відповідно до підрахунків З вересня 2022 року до 31 грудня 2023 року Росія випустила по Україні близько 3800 іранських дронів-камікадзе типу Shahed. Відтоді кількість запущених по Україні дронів постійно збільшувалась. Для порівняння, за серпень 2024 року, відповідно до підрахунків LIGA.net , Росія запустила по Україні 790 "шахедів", за вересень – 1331, за жовтень – 1912.

Восени 2023 року росіяни не могли собі дозволити проводити настільки інтенсивні удари "шахедами" по різних видах інфраструктури, каже Киричевський. Тепер ця можливість є: виглядає так, що виробництво ударних безпілотників у Росії зросло.

"На обсяг виробництва мінімум у 4700 "шахедів" на рік росіяни мали вийти лише до 2025 року, – нагадує Киричевський. – Але вони вийшли на нього вже у серпні 2024 року. Зараз фіксуються "шахеди", бортові номери яких починаються на 8000. Можемо припустити, що росіяни встигли наклепати аж 8000 штук".

Ідеться не лише про виробництво на заводі безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, каже аналітик, а й про інші виробничі потужності.

Більшість літаків з Ірану, які, зокрема, постачають росіянам комплектовання для "шахедів", приземляються не у Казані (ближче до "Алабуги"), а у цивільних аеропортах Москви та Московської області, звертає увагу LIGA.net Храпчинський.

"Вони прилітають у "Домодєдово", "Внуково", "Жуковське". Скоріш за все, росіяни розгортають певні виробничі потужності безпосередньо у цивільних аеропортах. Щоб вберегти їх від можливих уражень українськими безпілотниками", – припускає він.

Спрощення заради масовості. Чим атакують Україну

Через те, що виробництво "шахедів" стає масовішим, їх технологічний рівень спрощується, каже Киричевський: "Наприклад, росіяни почали ставити на шахеди більш примітивні двигуни, там навіть немає стартера та маховика".

Про те, що росіяни намагаються економити на всіх етапах застосування ударних дронів, свідчить також новина, опублікована Службою безпеки України. Вони викрили у Харкові колаборанта, який нібито розробляв для росіян нову пускову установку для "шахедів" – пневматичну систему запуску на причепі.

Здебільшого під час терористичних атак по Україні випускають ударні дрони типу Shahed – це і безпосередньо "шахеди", і імітаційні цілі, пояснює Храпчинський.

"Це можуть бути і "Гербери", зроблені з фанери і пінопласту. Можуть бути дрони невстановленого типу. Можуть бути приблуди, які складаються з крил та надрукованих на 3D-принтері елементів, обгорнутих фольгою та харчовою плівкою, щоб ця фольга не розліталася", – розповідає аналітик.

Всі ці вироби імітують проліт ударного безпілотника для засобів РЕБ. Визначити, чи несе він бойову частину або трекери, чи ні, допоки його не зіб’ють – неможливо.

Експерименти з тактикою. Чому ці вироби обходять українську ППО

Попри свою примітивність, ці вироби спроможні суттєво навантажувати Сили протиповітряної оборони України. "Свого часу вирішенням проблеми "шахедів" стали мобільні вогньові групи, – нагадує Храпчинський. – Але перехоплювати 20 дронів за ніч чи перехоплювати 100 дронів за ніч – це різні рівні навантаження".

Масовий запуск ударних російських БпЛА може бути ефективним – особовий склад може банально втомитись, погоджується Киричевський.

Крім того, окупанти навчились використовувати особливості місцевості для ускладнення виявлення своїх дронів: "В місцях, де стоять засоби радіолокації, "шахеди" летять дуже низько, для того, щоб бути непомітними. Використовують менш помітні місця для класичної радіолокації, автомагістралі або русла річок, – пояснює Храпчинський. – В місцях, де можуть бути розосереджені мобільні групи, вони підіймаються дуже високо, щоб по них було складно працювати наявними засобами".

Попри значні навантаження, Україна ефективно перехоплює близько 86% ворожих дронів, констатують експерти Institute for Science and International Security.

"Недоліком російської стратегії, але успіхом для України та Заходу, є те, що Росії необхідно запустити близько 100 безпілотників Shahed, щоб у середньому 14 із них вразили свої цілі... Ці високі показники втрат означають, що "Алабуга" повинна підтримувати високий рівень виробництва та купувати значно більшу кількість електроніки та інших компонентів з-за кордону", – зазначають вони.

Україна робить все, щоб налагодити ефективну протидію цим атакам, запевняє LIGA.net Киричевський. "Нещодавно під час одного з нальотів зафіксували щось подібне на розрив салютів. Це виглядало як робота програмованих снарядів від установок Skynex. Були заяви про додаткове постачання Україні таких установок, а також додаткових установок Gepard", – пояснює він.

"Тобто, що можна було зробити, – зробили, – додає аналітик. – Але не врахували, що росіяни зможуть аж так масштабувати виробництво цих "шахедів".