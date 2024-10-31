В ночь на 31 октября Киев оказался под прицелом массированной атаки вражеских ударных беспилотников типа Shahed – на самом деле, в двадцатый раз за октябрь. Силы противовоздушной обороны уничтожили все атакующие столицу дроны. В КГВА сообщили, что на Киев беспилотники заходили несколькими волнами и с разных направлений.

В результате этой атаки в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, который оперативно ликвидировали. Несколькими днями ранее из-за прилета дрона в дом в Соломенском районе погибла девочка.

Долгое время дроны почти не долетали до жилых объектов в столице. Но россияне меняют тактику обстрелов, говорит LIGA.net авиаэксперт, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Если за 2022-2023 год россияне запустили по Украине около 3800 "шахедов", то за 2024 год этот показатель вполне может превысить 5000", – говорит он.

Почему российским дронам удается прорываться через украинскую противовоздушную оборону и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

До сотни за ночь. Как изменились российские атаки

В октябре украинские города каждую ночь оказывались под атакой российских дронов. Оккупанты активно экспериментировали с тактикой применения ударных беспилотников.

Сообщения о повреждении гражданских объектов во время этих атак стали появляться все чаще. Меньше чем за неделю, например, российские дроны попали в жилые дома в Соломенском районе столицы – 25 октября и 30 октября.

Это означает, что принципиально изменились не сами ударные БпЛА, а их количество, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Справка С сентября 2022-го по 31 декабря 2023 года Россия выпустила по Украине около 3800 иранских дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор количество запущенных по Украине дронов постоянно увеличивалось. Для сравнения, за август 2024 года, согласно подсчетам С сентября 2022-го по 31 декабря 2023 года Россия выпустила по Украине около 3800 иранских дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор количество запущенных по Украине дронов постоянно увеличивалось. Для сравнения, за август 2024 года, согласно подсчетам LIGA.net , Россия запустила по Украине 790 "шахедов", за сентябрь – 1331, за октябрь – 1912.

Осенью 2023 года россияне не могли себе позволить столь интенсивные удары "шахедами" по разным видам инфраструктуры, говорит Киричевский. Теперь эта возможность есть: выглядит так, что производство ударных беспилотников в России выросло.

"На объем производства минимум в 4700 "шахедов" в год россияне должны были выйти только к 2025 году, – напоминает Киричевский. – Но они вышли на него уже в августе 2024 года. Сейчас фиксируются "шахеды", бортовые номера которых начинаются на 8000. Можем предположить, что россияне успели наклепать 8000 штук".

Речь идет не только о производстве на заводе беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, говорит аналитик, но и о других производственных мощностях.

Большинство самолетов из Ирана, поставляющих россиянам комплектующие для "шахедов", приземляются не в Казани (ближе к "Алабуге"), а в гражданских аэропортах Москвы и Московской области, обращает внимание LIGA.net Храпчинский.

"Они прилетают в "Домодедово", "Внуково", "Жуковское". Скорее всего, россияне разворачивают определенные производственные мощности непосредственно в гражданских аэропортах. Чтобы уберечь их от возможных поражений украинскими беспилотниками", – предполагает он.

Упрощение ради массовости. Чем атакуют Украину

Из-за того, что производство "шахедов" становится более массовым, их технологический уровень упрощается, говорит Киричевский: "К примеру, россияне начали ставить на "шахеды" более примитивные двигатели, там даже нет стартера и маховика".

О том, что россияне пытаются экономить на всех этапах применения ударных дронов, свидетельствует также новость, опубликованная Службой безопасности Украины. Они разоблачили в Харькове коллаборанта, который якобы разрабатывал для россиян новую пусковую установку для "шахедов" – пневматическую систему запуска на прицепе.

В основном, во время террористических атак по Украине выпускают ударные дроны типа Shahed – это и непосредственно "шахеды", и имитационные цели, объясняет Храпчинский.

"Это могут быть и "Герберы", сделанные из фанеры и пенопласта. Могут быть дроны неустановленного типа. Могут быть приблуды, которые состоят из крыльев и напечатанных на 3D-принтере элементов, обернутых фольгой и пищевой пленкой, чтобы эта фольга не разлеталась", – рассказывает аналитик.

Все эти изделия имитируют пролет ударного беспилотника для средств РЭБ. Определить, несет ли он боевую часть и трекеры или нет, пока его не собьют – невозможно.

Эксперименты с тактикой. Почему эти изделия обходят украинскую ПВО

Несмотря на свою примитивность, эти изделия могут существенно нагружать Силы противовоздушной обороны Украины. "В свое время решением проблемы "шахедов" стали мобильные огневые группы, – напоминает Храпчинский. – Но перехватывать 20 дронов за ночь или перехватывать 100 дронов за ночь – это разные уровни нагрузки".

Массовый запуск ударных российских БпЛА может быть эффективным – личный состав может банально устать, соглашается Киричевский.

Кроме того, оккупанты научились использовать особенности местности для усложнения обнаружения своих дронов: "В местах, где стоят радиолокационные средства, "шахеды" летят очень низко, чтобы оставаться незаметными. Используют менее заметные места для классической радиолокации, автомагистрали или русла рек, – объясняет Храпчинский. – В местах, где могут быть рассредоточены мобильные группы, они поднимаются очень высоко, чтобы по ним было сложно работать имеющимися средствами.

Несмотря на значительные нагрузки, Украина эффективно перехватывает около 86% вражеских дронов, констатируют эксперты Institute for Science and International Security.

"Недостатком российской стратегии, но успехом для Украины и Запада является то, что России необходимо запустить около 100 беспилотников Shahed, чтобы в среднем 14 из них поразили свои цели... Такие показатели потерь означают, что "Алабуга" должна поддерживать высокий уровень производства и покупать значительно большее количество электроники и других компонентов из-за границы", – отмечают они.

Украина делает все, чтобы наладить эффективное противодействие этим атакам, уверяет Киричевский. "Недавно во время одного из налетов зафиксировали что-то вроде разрыва салютов. Это выглядело как работа программируемых снарядов от установок Skynex. Были заявления о дополнительной поставке Украине таких установок, а также дополнительных установок Gepard", – объясняет он.

"То есть, что можно было сделать, – сделали, – добавляет аналитик. – Но не учли, что россияне смогут так масштабировать производство этих "шахедов".