Від Саміту миру у Швейцарії Україна хоче отримати комюніке, де йтиметься про три головні пункти: енергетичну безпеку, включно з ядерною, вільне судноплавство і серйозний крок до обміну полоненими, каже LIGA.net представник з Офісу президента.

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Понад 100 держав і міжнародних організацій вже підтвердили участь у Саміті миру, заявив президент Володимир Зеленський 2 червня. Він очікує, що приїдуть 70-75 лідерів держав.

Однак є й інші цілі, пояснює LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (СН). Серед них: імплементація формули миру та політична ізоляція Росії.

Досягти всіх цілей може бути складно, вважає нардепка Юлія Клименко (фракція Голос). Зокрема, через те, що на захід не приїде президент США Джо Байден. Але її колега зі Слуги народу Марія Мезенцева переконує LIGA.net: на саміті у Швейцарії важливо досягти не тільки військових цілей, але і гуманітарних.

Чого очікують від саміту українські політики, чи всіх цілей вийде досягти та яку гру задумав Китай – розбір LIGA.net

Чого хоче Україна. І чи досягне без Байдена

Три головні цілі саміту озвучив Зеленський: ядерна, продовольча безпека та звільнення всіх полонених. Однак є й інші, на які Україна хоче зробити ставку, розповідає LIGA.net голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (СН).

Насамперед йдеться про імплементацію "формули миру".

"Про те, щоб сформувати підтримку довкола всіх або більшості пунктів цієї формули, – пояснює нардеп. – По-друге, важливо виробити загальний план відновлення миру та міжнародного правопорядку, за яким стояв би широкий консенсус і який можна було б представити Росії як вимогу міжнародної спільноти".

Банкова сподівається продемонструвати світу і самій РФ, що переважна більшість країн хоче припинення російської агресії.

"В певному сенсі йдеться про політичну ізоляцію держави-агресора", – вважає Мережко.

Однак із досягненням цілей можуть бути проблеми, вважає нардепка Юлія Клименко. У тому числі – через відсутність кількох лідерів ключових великих держав. Зокрема, президента США Джо Байдена. Замість нього приїде віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Президент, який перебуває у найбільш активній виборчій фазі, не їздить на форуми, наголошує Клименко: "Бо за нього голосують американці, а не іноземці та політики інших країн".

Час Саміту миру обрано дуже невдалий, і через відсутність деяких лідерів великих країн реалізувати всі цілі України не вийде, переконана депутатка: "І, відповідно, будуть невдалі результати".

Окрім Байдена, на саміті будуть відсутні очільник Бразилії Лула да Сілва та очільник Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Втім, приїде очільник Франції Емманюель Макрон. Це має ще більше підкріпити співпрацю України та Франції, вважають нардепи.

Макрон уже публічно оголосив про початок підготовки пілотів і механіків для винищувачів Mirage 2000, які Париж обіцяє надати Києву. Він також продовжує наголошувати на відправці західних військових інструкторів до України. Цю ідею він запропонував під час зустрічі із президентом Байденом, пише видання Politico. Журналісти додають, що президент Штатів цю ідею нібито не підтримав.

Китай намагається зірвати Саміт. Що міг би дати Пекін

Вмовити приїхати на саміт Китай не вдалося ні українській владі, ні США. Зеленський публічно визнає: КНР працює над тим, щоб країни ігнорували зустріч у Швейцарії. Китай працює у зв'язці з РФ, хоча мав би вплинути на неї, кажуть LIGA.net обидва депутати з СН.

Саме про Китай і його спроби зірвати саміт говорив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва, не під запис стверджує один із представників президентської фракції.

Москва – це стратегічний партнер Китаю, має вплив на агресора. І лише через це міг би впливати на Росію, вважає Мережко.

"Ймовірно, Сі під час останньої зустрічі з Путіним обіцяв не брати участі у саміті в обмін на якісь конкретні поступки, – говорить нардеп. – Китай має суттєвий вплив на Росію, яка стає дедалі залежнішою від КНР. Путін боїться опинитися в повній ізоляції без підтримки Китаю".

Китай офіційно заявив, що не братиме участь у заході, оскільки там не буде Росії. Запрошення на саміт – відхилив. "Війна робить Росію ще більш залежною від Китаю і, на думку китайського керівництва, таке партнерство послаблює Захід", – додає голова комітету.

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У Штатах також відзначають ту роль, яку Китай міг би відіграти у стриманні Росії. Але натомість країна займається розбудовою російської оборонно-промислової бази, пояснив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Африка та Бразилія. На них – інші плани

Головне завдання – знайти нових партнерів, і не тільки для військової допомоги. Росія ж кидає величезні зусилля, щоб зменшити присутність різних лідерів світу, пояснює LIGA.net депутатка з комітету зовнішньої політики Марія Мезенцева.

Зокрема, Москва тисне на Індію. Це один з найвигідніших для Росії ринків постачання газу, говорить Мезенцева: "Росія намагається активно працювати по цій країні". Але Банкова розраховує побачити представників цієї країни на саміті у Швейцарії.

Плани є і на країни Глобального півдня.

"Очікуємо широкого представництва, щоб показати, що Глобальний південь не є байдужим до злочинів, які вчиняє Росія", – пояснює Мережко.

До питання безпеки продовольства та шляхів постачання намагатимуться долучити країни Африки, додає Мезенцева. А до питання обміну полоненими – Бразилію.

"Сподіваємося, що вони зможуть займатися питаннями полонених. Цивільні полонені – це найважчі кейси. Так само, як і депортовані діти. По дітях вже створена коаліція. А формалізованої коаліції щодо повернення всіх цивільних ще немає", – говорить депутатка.

Вона додає, що Міжнародний комітет Червоного Хреста недовиконує свої функції. Бразильський мандат "допоміг би у пошуку людей".

Саме про жертв війни та полонених Україна планує говорити з тими країнами, які не можуть підтримати країну на військовому рівні.