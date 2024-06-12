От Саммита мира в Швейцарии Украина хочет получить коммюнике, где речь пойдет о трех главных пунктах: энергетической безопасности, включая ядерную, свободное судоходство и серьезный шаг к обмену пленными, говорит LIGA.net представитель из Офиса президента.

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Более 100 государств и международных организаций уже подтвердили участие в Саммите мира, заявил президент Владимир Зеленский 2 июня. Он ожидает, что приедут 70-75 лидеров стран.

Однако есть и другие цели, объясняет LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (СН). В их числе: имплементация формулы мира и политическая изоляция России.

Достичь всех целей может быть сложно, считает нардеп Юлия Клименко (фракция Голос). В частности, из-за того, что на мероприятие не приедет президент США Джо Байден. Но ее коллега из Слуги народа Мария Мезенцева убеждает LIGA.net: на саммите в Швейцарии важно добиться не только военных целей, но и гуманитарных.

Чего ожидают от саммита украинские политики, всех ли целей выйдет достичь и какую игру задумал Китай – разбор LIGA.net

Чего хочет Украина. И достигнет ли без Байдена

Три главных цели саммита озвучил Зеленский: ядерная, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных. Однако есть и другие, на которые Украина хочет сделать ставку, рассказывает LIGA.net глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко (СН).

Прежде всего речь идет об имплементации "формулы мира".

"О том, чтобы сформировать поддержку вокруг всех или большинства пунктов этой формулы, – объясняет нардеп. – Во-вторых, важно выработать общий план восстановления мира и международного правопорядка, за которым стоял бы широкий консенсус и который можно было бы представить России как требование международного сообщества".

Банковая надеется продемонстрировать миру и самой РФ, что подавляющее большинство стран желает прекращения российской агрессии.

"В известном смысле речь идет о политической изоляции государства-агрессора", – считает Мережко.

Однако с достижением целей могут возникнуть проблемы, считает нардеп Юлия Клименко. В том числе – из-за отсутствия нескольких лидеров ключевых больших держав. В частности, президента США Джо Байдена. Вместо него приедет вице-президент США Камала Гаррис.

Президент, находящийся в наиболее активной избирательной фазе, не ездит на форумы, отмечает Клименко: "Ибо за него голосуют американцы, а не иностранцы и политики других стран".

Время Саммита мира избрано очень неудачное, и из-за отсутствия некоторых лидеров крупных стран реализовать все цели Украины не получится, убеждена депутат: "И, соответственно, будут неудачные результаты".

Кроме Байдена, на саммите будут отсутствовать глава Бразилии Лула да Силва и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Впрочем, приедет глава Франции Эмманюэль Макрон. Это должно еще больше подкрепить сотрудничество Украины и Франции, считают нардепы.

Макрон уже публично объявил о начале подготовки пилотов и механиков для истребителей Mirage 2000, которые Париж обещает предоставить Киеву. Он также продолжает отмечать отправку западных военных инструкторов в Украину. Эту идею он предложил во время встречи с президентом Байденом, пишет издание Politico. Журналисты добавляют, что президент Штатов эту идею якобы не поддержал.

Китай пытается сорвать Саммит. Что мог бы дать Пекин

Уговорить приехать на саммит Китай не удалось ни украинским властям, ни США. Зеленский публично признает, что КНР работает над тем, чтобы страны игнорировали встречу в Швейцарии. Китай работает в связке с РФ, хотя должен повлиять на нее, говорят LIGA.net оба депутата из СН.

Именно о Китае и его попытках сорвать саммит говорил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, не под запись утверждает один из представителей президентской фракции.

Москва – это стратегический партнер Китая, оказывающий влияние на агрессора. И только поэтому мог бы влиять на Россию, считает Мережко.

"Вероятно, Си во время последней встречи с Путиным обещал не участвовать в саммите в обмен на какие-либо конкретные уступки, – говорит нардеп. – Китай оказывает существенное влияние на Россию, которая становится все зависимее от КНР. Путин боится оказаться в полной изоляции без поддержки Китая".

Китай официально заявил, что не будет участвовать в мероприятии, поскольку там не будет России. Приглашение на саммит – отклонил. "Война делает Россию еще более зависимой от Китая и, по мнению китайского руководства, такое партнерство ослабляет Запад", – добавляет глава комитета.

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В Штатах также отмечают ту роль, которую Китай мог бы сыграть в сдерживании России. Но вместо этого страна занимается развитием российской оборонно-промышленной базы, пояснил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Африка и Бразилия. На них – другие планы

Главная задача – найти новых партнеров, и не только для военной помощи. Россия же бросает огромные усилия, чтобы снизить присутствие разных лидеров мира, объясняет LIGA.net депутат из комитета внешней политики Мария Мезенцева.

В частности, Москва давит на Индию. Это один из самых выгодных для России рынков поставок газа, говорит Мезенцева: "Россия пытается активно работать по этой стране". Но Банковая рассчитывает увидеть представителей этой страны на саммите в Швейцарии.

Планы есть и на страны Глобального юга.

"Ожидаем широкого представительства, чтобы показать, что Глобальный юг не безразличен к преступлениям, которые совершает Россия", – объясняет Мережко.

К вопросу безопасности продовольствия и путей поставок будут пытаться приобщить страны Африки, добавляет Мезенцева. А к вопросу обмена пленными – Бразилию.

"Надеемся, что они смогут заниматься вопросами пленных. Гражданские пленные – это самые трудные кейсы. Так же, как и депортированные дети. По детям уже создана коалиция. А формализованной коалиции по возвращению всех гражданских еще нет", – говорит депутат.

Она добавляет, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свои функции. Бразильский мандат "помог бы в поиске людей".

Именно о жертвах войны и пленных Украина планирует говорить с теми странами, которые не могут поддержать страну на военном уровне.