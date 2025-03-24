У саудівській столиці Ер-Ріяді 23-24 березня тривав черговий раунд переговорів між Україною, США і Росією.

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Представники США ходили в готелі між українською і російською делегаціями, щоб досягти призупинення ударів між Києвом і Москвою по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі.

Західні медіа пишуть, що Москва затягує переговори й добивається змоги експортувати агропродукцію по Чорному морі.

LIGA.net перечитала The Guardian, The Times, The Telegraph, The Washington Post, The New York Times, Reuters та переповідає коротко п’ять висновків із чергового раунду переговорів.