Вперше в Україні у 2024 році День ракетних військ та артилерії святкують 4 грудня, у День святої Варвари – покровительки артилеристів і ракетників.

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Саме на ракетні війська та артилерію припадає до 90% вогневого ураження сил та засобів противника, каже LIGA.net тимчасовий виконувач обов’язків командувача ракетних військ і артилерії Збройних Сил України – заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Андрій Денисов.

З нагоди свята артилеристів Головне управління комунікацій Збройних Сил України презентувало випуск календаря "Лицарі пекельної заграви" з портретами українських артилеристів, які були нагороджені званням Героя України.

Календар "Лицарі пекельної заграви" (Фото: Генеральний штаб ЗСУ)

Під час презентації LIGA.net поспілкувалась з українськими артилеристами та зібрала ключові факти про їх роботу.

Дрони не замінять артилерію. Артилерійські системи відіграють надважливу роль на полі бою, каже LIGA.net Андрій Денисов.

"Снаряди та ракети, що влучають точно в ціль, – несуть помсту всього українського народу російським загарбникам за зруйновані українські міста, за кожного вбитого і закатованого українця", – зазначає головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Зараз умови війни вносять свої корективи, додає Денисов: "Ми завдяки дронам виявляємо противника, висування колон, піхоти. Ударні БпЛА також завдають уражень силам противника. Але на полі бою активно працюють засоби РЕБу, і не всі дрони, на жаль, долітають до визначених цілей. Артилерія працює завжди. РЕБом її не покладеш".

Т.в.о. командувача ракетних військ і артилерії Збройних Сил України – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Денисов (Фото: Генеральний штаб ЗСУ)

Без БпЛА працювати артилеристам було б значно важче. Всі, хто є на полі бою – і безпілотники, і артилерія, і піхота – працюють на спільний результат. "За останні 10 років російсько-українська війна змінилася на 150%. Раніше не було тих дронів, які керували вогонь і артилерію, як це робиться зараз", – каже Денисов.

Хоча ворожі дрони також становлять значну загрозу. "Раніше ми не так маскувалися, як потрібно це робити зараз. Тому що, якщо гармата буде стояти більш відкритою, вона спостерігається засобами повітряної розвідки противника, а далі наноситься вогневе ураження або відбувається атака FPV-дронами по наших артилерійських гарматах", – додає заступник командувача Сухопутних військ.

Українські артилеристи можуть працювати з усіма видами озброєння.

І радянські, і західні зразки озброєння сьогодні ефективно виконують завдання на полі бою, каже LIGA.net артилерист, Герой України, полковник Нацгвардії Мукімбой Жумабоєв: "Але найкращою для мене сьогодні є наша САУ "Богдана".

Довідка На озброєнні з'єднань, частин та підрозділів зараз перебувають:

- ракетні комплекси крилатих ракет Р-360 "Нептун";

- реактивні системи залпового вогню "Вільха", "Смерч", "Ураган", "Буревій", "Град", "Берест", "Верба", M142 HIMARS, M270, TRLG-230, RM-70;

- самохідні гармати та гаубиці "Богдана", "Акація", "Гвоздика", 2С5 "Гіацинт-С","Піон", 2С19 Мста-С, AHS Krab, M109, Panzerhaubitze 2000, RCH 155, "Дана", Zuzana-2, CAESAR;

- гаубиці FH70, М119, M777, 2А65 "Мста-Б", Д-30, Д-20; TRF1, 122, 152 і 203-мм гаубиці, 152-мм гармати-гаубиці;

- гармати 2А36 Гіацинт-Б,М-46, 85-мм та100-мм протитанкові гармати; 82 та 120-мм міномети;

- протитанкові засоби "Стугна-П", "Корсар", "Штурм", "Конкурс", МТ-12 "Рапіра", МТ-12Р "Рута". На озброєнні з'єднань, частин та підрозділів зараз перебувають:- ракетні комплекси крилатих ракет Р-360 "Нептун";- реактивні системи залпового вогню "Вільха", "Смерч", "Ураган", "Буревій", "Град", "Берест", "Верба", M142 HIMARS, M270, TRLG-230, RM-70;- самохідні гармати та гаубиці "Богдана", "Акація", "Гвоздика", 2С5 "Гіацинт-С","Піон", 2С19 Мста-С, AHS Krab, M109, Panzerhaubitze 2000, RCH 155, "Дана", Zuzana-2, CAESAR;- гаубиці FH70, М119, M777, 2А65 "Мста-Б", Д-30, Д-20; TRF1, 122, 152 і 203-мм гаубиці, 152-мм гармати-гаубиці;- гармати 2А36 Гіацинт-Б,М-46, 85-мм та100-мм протитанкові гармати; 82 та 120-мм міномети;- протитанкові засоби "Стугна-П", "Корсар", "Штурм", "Конкурс", МТ-12 "Рапіра", МТ-12Р "Рута".

Ключове – це люди. Українські солдати зараз творять історію та виконують ті завдання, які потрібні для перемоги, наголошує Денисов: "Якщо свої задачі не буде виконувати командир гармати, старший навідник, номер обслуги, механік-водій – результату не буде".

Краще засинати під звуки вогню своєї артилерії, каже артилерист, Герой України, майор Національної Гвардії Віталій Литвин: "Коли спиш під звуки канонади наших гармат – ти спиш безпечно. Тому що знаєш, що вони наближають нашу перемогу".