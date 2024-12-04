Впервые в Украине в 2024 году День ракетных войск и артиллерии отмечают 4 декабря, в День святой Варвары – покровительницы артиллеристов и ракетчиков.

Именно на ракетные войска и артиллерию приходится 90% огневого поражения сил и средств противника, говорит LIGA.net временно исполняющий обязанности командующего ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Украины – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Денисов.

По случаю праздника артиллеристов Главное управление коммуникаций Вооруженных Сил Украины презентовало выпуск календаря "Лицарі пекельної заграви" с портретами украинских артиллеристов, удостоенных звания Героя Украины.

Календарь "Лицарі пекельної заграви" (Фото: Генштаб ВСУ)

В ходе презентации LIGA.net пообщалась с украинскими артиллеристами и собрала ключевые факты об их работе.

Дроны не заменят артиллерию. Артиллерийские системы играют важную роль на поле боя, говорит LIGA.net Андрей Денисов.

"Снаряды и попадающие точно в цель ракеты – несут месть всего украинского народа российским захватчикам за разрушенные украинские города, за каждого убитого и замученного украинца", – отмечает главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Сейчас условия войны вносят свои коррективы, добавляет Денисов: "Мы благодаря дронам обнаруживаем противника, выдвижение колонн, пехоты. Ударные БпЛА также наносят урон силам противника. Но на поле боя активно работают средства РЭБ, и не все дроны, к сожалению, долетают до определенных целей. Артиллерия работает всегда. РЭБом ее не положишь".

И.о. командующего ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Украины – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Андрей Денисов (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Без БпЛА работать артиллеристам было бы гораздо труднее. Все, кто на поле боя – и беспилотники, и артиллерия, и пехота – работают на общий результат. "За последние 10 лет российско-украинская война изменилась на 150%. Раньше не было тех дронов, которые управляли огнем и артиллерией, как это делается сейчас", – говорит Денисов.

Хотя вражеские дроны также представляют значительную угрозу. "Раньше мы не так маскировались, как нужно это делать сейчас. Потому что, если пушка будет стоять более открытой, она наблюдается средствами воздушной разведки противника, а дальше наносится огневое поражение или происходит атака FPV-дронами по нашим артиллерийским пушкам", – добавляет заместитель командующего Сухопутными войсками.

Украинские артиллеристы могут работать со всеми видами вооружения.

И советские, и западные образцы вооружения сегодня эффективно выполняют задачи на поле боя, говорит LIGA.net артиллерист, Герой Украины, полковник Нацгвардии Мукимбой Жумабоев: "Но лучшей для меня сегодня является наша САУ "Богдана".

Справка На вооружении соединений, частей и подразделений находятся:

- ракетные комплексы крылатых ракет Р-360 "Нептун";

- реактивные системы залпового огня "Вільха", "Смерч", "Ураган", "Буревій", "Град", "Берест", "Верба", M142 HIMARS, M270, TRLG-230, RM-70;

- самоходные пушки и гаубицы "Богдана", "Акація", "Гвоздика", 2С5 "Гіацинт-С", "Піон", 2С19 Мста-С, AHS Krab, M109, Panzerhaubitze 2000, RCH 155, "Дана", Zuz 2, CAESAR;

- гаубицы FH70, М119, M777, 2А65 "Мста-Б", Д-30, Д-20; TRF1, 122, 152 и 203-мм гаубицы, 152-мм пушки-гаубицы;

- пушки 2А36 "Гіацинт-Б", М-46, 85-мм и 100-мм противотанковые пушки; 82 и 120-мм минометы;

- противотанковые средства "Стугна-П", "Корсар", "Штурм", "Конкурс", МТ-12 "Рапіра", МТ-12Р "Рута". На вооружении соединений, частей и подразделений находятся:- ракетные комплексы крылатых ракет Р-360 "Нептун";- реактивные системы залпового огня "Вільха", "Смерч", "Ураган", "Буревій", "Град", "Берест", "Верба", M142 HIMARS, M270, TRLG-230, RM-70;- самоходные пушки и гаубицы "Богдана", "Акація", "Гвоздика", 2С5 "Гіацинт-С", "Піон", 2С19 Мста-С, AHS Krab, M109, Panzerhaubitze 2000, RCH 155, "Дана", Zuz 2, CAESAR;- гаубицы FH70, М119, M777, 2А65 "Мста-Б", Д-30, Д-20; TRF1, 122, 152 и 203-мм гаубицы, 152-мм пушки-гаубицы;- пушки 2А36 "Гіацинт-Б", М-46, 85-мм и 100-мм противотанковые пушки; 82 и 120-мм минометы;- противотанковые средства "Стугна-П", "Корсар", "Штурм", "Конкурс", МТ-12 "Рапіра", МТ-12Р "Рута".

Ключевое – это люди. Украинские солдаты сейчас творят историю и выполняют те задачи, которые нужны для победы, отмечает Денисов: "Если свои задачи не будет выполнять командир пушки, старший наводчик, номер обслуги, механик-водитель – результата не будет".

Лучше засыпать под звуки огня своей артиллерии, говорит артиллерист, Герой Украины, майор Национальной Гвардии Виталий Литвин: "Когда спишь под звуки канонады наших пушек – ты спишь безопасно. Потому что знаешь, что они приближают нашу победу".