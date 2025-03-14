Розвиток подій у Сирії після повалення режиму Башара аль-Асада дає уявлення про виклики, з якими стикнеться Україна, щойно закінчиться війна, від повернення біженців до відбудови і демократичного розвитку окупованих територій.

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Він також дає уявлення про позиції України на Близькому Сході, де навіть після падіння головного стовпа російського впливу Москва має перспективу встояти, тепер уже за сприяння нового сирійського уряду, з яким вона воювала.

Вранці 8 грудня 2024 року жителі Сирії вперше прокинулися у вільній, хоч і зруйнованій, країні. Диктатор Башар аль-Асад, який правив Сирією 24 роки після 30-річного правління його батька Хафеза, втік з країни, не попередивши навіть найближче оточення, коли армія повстанців проти його режиму входила у столицю, Дамаск.

Повстанцям знадобилося всього півтора тижня, щоб взяти під контроль ту частину країни, яку до того часу контролювали сили Асада.

Батько і син Асади правили Сирією за допомогою терору, маніпуляцій численними етнічними й релігійними спільнотами і корупції, яка стала основою державного управління. Режим підпирали іранські та російські "штики", але жодна з країн-союзниць не доклала, зрештою, достатніх зусиль, аби принаймні відтягнути його кінець.

Нова влада негайно відкрила тюрми, випустивши на волю політичних в’язнів режиму і дозволивши численним сім’ям шукати своїх родичів, які зникли безвісти. У містах з’явилися нові поліціянти й патрульні. Мешканці взялися самоорганізовуватися, відновлюючи мережі активістів, які склалися за часів мирних протестів проти режиму Асада, що почалися у 2011 році й переросли у затяжну криваву війну. Люди вийшли прибирати вулиці.

"Режим Асада був дуже брудним, вони нічого не прибирали", – пояснює, посміхаючись, Лубаба Аллагам, програмістка з Дамаска.

Картини з Сирії і почуття, які вони викликають, можуть нагадати українцям перші дні після втечі Віктора Януковича у лютому 2014 року. Але якщо для українців то виявилося лише початком страшної історії про війну, руйнування і зради, в Сирії, імовірно, йдеться про фінал.

"Один німець запитав мене: "Ти впевнена, що новий уряд буде кращий?" Але це інша історія! Звільнитися від Асада – це вже досягнення. Досить знати, що нікого не катують у тюрмі, поки ти спиш", – каже Лубаба LIGA.net.

"Сирія здається зараз єдиним місцем на світі, де є якась надія", – додає LIGA.net правозахисниця і письменниця Лейла аш-Шамі.