Гірше не буде. Що відбувається в Сирії після падіння Асада і чому це важливо для України
Розвиток подій у Сирії після повалення режиму Башара аль-Асада дає уявлення про виклики, з якими стикнеться Україна, щойно закінчиться війна, від повернення біженців до відбудови і демократичного розвитку окупованих територій.
Він також дає уявлення про позиції України на Близькому Сході, де навіть після падіння головного стовпа російського впливу Москва має перспективу встояти, тепер уже за сприяння нового сирійського уряду, з яким вона воювала.
Вранці 8 грудня 2024 року жителі Сирії вперше прокинулися у вільній, хоч і зруйнованій, країні. Диктатор Башар аль-Асад, який правив Сирією 24 роки після 30-річного правління його батька Хафеза, втік з країни, не попередивши навіть найближче оточення, коли армія повстанців проти його режиму входила у столицю, Дамаск.
Повстанцям знадобилося всього півтора тижня, щоб взяти під контроль ту частину країни, яку до того часу контролювали сили Асада.
Батько і син Асади правили Сирією за допомогою терору, маніпуляцій численними етнічними й релігійними спільнотами і корупції, яка стала основою державного управління. Режим підпирали іранські та російські "штики", але жодна з країн-союзниць не доклала, зрештою, достатніх зусиль, аби принаймні відтягнути його кінець.
Нова влада негайно відкрила тюрми, випустивши на волю політичних в’язнів режиму і дозволивши численним сім’ям шукати своїх родичів, які зникли безвісти. У містах з’явилися нові поліціянти й патрульні. Мешканці взялися самоорганізовуватися, відновлюючи мережі активістів, які склалися за часів мирних протестів проти режиму Асада, що почалися у 2011 році й переросли у затяжну криваву війну. Люди вийшли прибирати вулиці.
"Режим Асада був дуже брудним, вони нічого не прибирали", – пояснює, посміхаючись, Лубаба Аллагам, програмістка з Дамаска.
Картини з Сирії і почуття, які вони викликають, можуть нагадати українцям перші дні після втечі Віктора Януковича у лютому 2014 року. Але якщо для українців то виявилося лише початком страшної історії про війну, руйнування і зради, в Сирії, імовірно, йдеться про фінал.
"Один німець запитав мене: "Ти впевнена, що новий уряд буде кращий?" Але це інша історія! Звільнитися від Асада – це вже досягнення. Досить знати, що нікого не катують у тюрмі, поки ти спиш", – каже Лубаба LIGA.net.
"Сирія здається зараз єдиним місцем на світі, де є якась надія", – додає LIGA.net правозахисниця і письменниця Лейла аш-Шамі.