Развитие событий в Сирии после свержения режима Башара аль-Асада дает представление о вызовах, с которыми столкнется Украина, как только закончится война, от возвращения беженцев до восстановления и демократического развития оккупированных территорий.

Оно также дает представление о позициях Украины на Ближнем Востоке, где даже после падения главного столпа российского влияния у Москвы есть перспектива устоять, теперь уже при содействии нового сирийского правительства, с которым она воевала.

Утром 8 декабря 2024 года жители Сирии впервые проснулись в свободной, хотя и разрушенной, стране. Диктатор Башар аль-Асад, правивший Сирией 24 года после 30-летнего правления его отца Хафеза, сбежал из страны, не предупредив даже ближайшее окружение, когда армия повстанцев против его режима входила в столицу, Дамаск.

Повстанцам понадобилось всего полторы недели, чтобы взять под контроль ту часть страны, которую до тех пор контролировали силы Асада.

Отец и сын Асады правили Сирией с помощью террора, манипуляций многочисленными этническими и религиозными сообществами и коррупции, ставшей основой государственного управления. Режим подпирали иранские и российские "штыки", но ни одна из стран-союзниц не приложила достаточных усилий, чтобы по крайней мере оттянуть его конец.

Новые власти немедленно открыли тюрьмы, выпустив на свободу политических заключенных режима и позволив многочисленным семьям искать своих пропавших без вести родственников. В городах появились новые полицейские и патрульные. Жители принялись самоорганизовываться, восстанавливая сети активистов, которые сложились во времена мирных протестов против режима Асада, которые начались в 2011 году и переросли в затяжную кровавую войну. Люди вышли убирать улицы.

"Режим Асада был очень грязным, они ничего не убирали", – объясняет, улыбаясь, Лубаба Аллахам, программист из Дамаска.

Картины из Сирии и вызываемые ими чувства могут напомнить украинцам первые дни после побега Виктора Януковича в феврале 2014 года. Но если для украинцев то оказалось только началом страшной истории о войне, разрушениях и изменах, в Сирии, вероятно, речь идет о финале.

"Один немец спросил меня: "Ты уверена, что новое правительство будет лучше?" Но это другая история! Освободиться от Асада – это уже достижение. Достаточно знать, что никого не пытают в тюрьме, пока ты спишь", – говорит Лубаба LIGA.net.

"Сирия кажется сейчас единственным местом в мире, где есть какая-то надежда", – добавляет LIGA.net правозащитница и писательница Лейла аш-Шами.