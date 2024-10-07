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У новому випуску:

"Тефлоновий Марк". Що очікуватиме нового генсека НАТО та чи допоможуть Марку Рютте його політичні таланти (Euronews)

Рютте обіймав посаду прем’єра Нідерландів протягом 14 років та здобув репутацію талановитого коаліційного лідера, здатного знаходити спільну мову навіть у найскладніших умовах, за що отримав іронічне прізвисько Тефлоновий Марк.

Суперечливі почуття. Німецькі ультраправі популісти все ж люблять мігрантів. Російськомовних. З Росії (Politico)

АдН загалом підтримує жорстку антиімміграційну риторику. Але робить виразний виняток для російськомовних мігрантів з колишнього Радянського Союзу: ось чому.

Хто він, справжній Кікль? Лідер австрійської Партії свободи, що перемогла на виборах, постане перед труднощами (The Times)

Кікль часто образливо висловлюється про політичних опонентів, характеризуючи їх як "гнилих марксистів" або "інтелектуально одноклітинних організмів". Він є досить відомою особою в Австрії, але досі – загадкова особистість.

Останнє радянське попередження. Загроза повторення долі СРСР не дає спати Сі Цзіньпіну (The Economist)

Комуністичний режим в Китаї перевершив за тривалістю правління радянських комуністів. Тепер Сі переслідують тривожні думки щодо розпаду країни.

Росіяни ламаються. Історичний та культурний контекст перспективи української перемоги (War On The Rocks)

Росія вже не раз виводила війська зі збройних конфліктів, як це було в Афганістані чи Чечні. Коли російська підтримка війни проти України може зламатися?

Рабство ХХІ століття. Мережі закладів швидкого харчування та супермаркетів у Великій Британії "не помічали", що послуговуються працею рабів (BBC)

Жахливі практики сучасного рабства: 16 жертв, більшість з яких були бездомними або залежними від наркотиків, працювали у філії McDonald’s у місті Кекстон (Британія) та на заводі, що постачав продукцію до низки великих супермаркетів.

Геть фантазії. Як популізм насправді знищує економіки країн (Foreign Affairs)

Популізм пережив дві хвилі: під час Великої депресії та після падіння Берлінської стіни. У 2018 році він досяг нового піка: 16 з 60 досліджених країн, що сумарно генерували 30% світового ВВП, були під керівництвом популістів.

Вже не досконалість. Чи є презентація нової моделі iPhone кінцем епохи інновацій від компанії Apple (The New Yorker)

Успіх Apple у минулому, можливо, досяг своєї межі. Наразі всі зміни для користувача звелися лише до поліпшення камери та до різних кольорів пристрою.

Всесвіт таємниць. Шість питань науки, що досі залишаються без відповідей (StudyFinds)

Окрім таємниці природи темної матерії та можливість існування розумного життя за межами Землі – ось шість головних наукових таємниць Всесвіту.

Вода, що штовхає Еверест. Найвища у світі гора росте завдяки річці (Phys.Org)

Еверест стає на 2 мм вищим щороку, і це зростання обумовлене річкою, яка знаходиться за 75 кілометрів від гори і вимиває ущелину поряд із гірським хребтом.