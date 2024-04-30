Консульські послуги для чоловіків: юрист відповідає на головні питання

Питання обмеження прав чоловіків призовного віку, що виїхали за кордон, довгий час дискутується, як у суспільстві, так і серед законотворців. Як результат з 23 квітня тимчасово припинено прийом нових заяв на консульські послуги від чоловіків 18-60 років.

МЗС пояснює таке "тимчасове" обмеження ухваленням Закону № 3633-IX, який набуде чинності з 18 травня. Мовляв, мета цього тимчасового кроку — розв'язати проблему щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

Які консульські послуги для чоловіків стали недоступні?

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