Консульские услуги для мужчин: юрист отвечает на главные вопросы
паспорт фото Державна міграційна служба

Вопрос ограничения прав мужчин призывного возраста, выехавших за границу,  долгое время дискутируется как в обществе, так и среди законотворцев. Как результат, с 23 апреля временно прекращен прием новых заявлений на консульские услуги от мужчин 18-60 лет.

МИД объясняет такое "временное" ограничение принятием Закона № 3633-IX, который вступит в силу с 18 мая. Мол, цель этого временного шага — решить проблему военного учета граждан мобилизационного возраста, которые находятся за границей.

Какие консульские услуги для мужчин стали недоступны?

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