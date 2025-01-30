Торгове судно, попередньо, китайської компанії пошкодило якорем оптоволоконний кабель, що з’єднує Латвію зі Швецією. Інцидент стався 26 січня біля шведського острова Готланд, власник пояснив це випадковістю. Судно затримане.

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Це вже четвертий випадок пошкодження критичної інфраструктури країн НАТО в Балтійському морі за 18 місяців. Є підозра, що за диверсіями може стояти Росія та її тіньовий флот, що возить підсанкційні нафтопродукти.

Росія все активніше використовує цей інструмент для операцій проти Заходу, каже LIGA.net аналітик Фінського інституту міжнародних відносин Ригор Нижников. Балтійське море – стратегічно важливе для Москви й слабке місце безпеки НАТО.

Альянсу слід готуватися до подальшого протистояння морським інтересам Кремля, додає LIGA.net директор цього інституту, доктор Хіскі Хауккала.

Проблема полягає в тому, що росіянам не можна просто заборонити прохід через море – це підвищить ризики для безпеки цивільної й комерційної торгівлі. Як тоді протидіяти гібридній війні Росії проти НАТО у Балтійському морі – коротко.