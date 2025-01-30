Торговое судно, предварительно, китайской компании повредило якорем оптоволоконный кабель, соединяющий Латвию со Швецией. Инцидент произошел 26 января возле шведского острова Готланд, владелец объяснил это случайностью. Судно задержано.

Это уже четвертый случай повреждения критической инфраструктуры стран НАТО в Балтийском море за 18 месяцев. Есть подозрение, что за диверсиями может стоять Россия и ее теневой флот, возящий подсанкционные нефтепродукты.

Россия все активнее использует этот инструмент для операций против Запада, говорит LIGA.net аналитик Финского института международных отношений Ригор Нижников. Балтийское море – стратегически важное для Москвы и слабое место безопасности НАТО.

Альянсу следует готовиться к дальнейшему противостоянию морским интересам Кремля, добавляет LIGA.net директор этого института, доктор Хиски Хауккала.

Проблема состоит в том, что россиянам нельзя просто запретить проход через море – это повысит риски безопасности для гражданской и коммерческой торговли. Как тогда противодействовать гибридной войне России против НАТО в Балтийском море – коротко.