"Почали переносити штаб". Як Україна витісняє російський флот з Криму

Окупанти в Криму бояться перекидати військові катери морем і перевозять їх суходолом, повідомляє військовий партизанський рух "Атеш". Росія почала перекидати кораблі Чорноморського флоту з окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ).

Кількість операцій Сил оборони України в тимчасово окупованому Криму постійно збільшується.

Проте говорити, що баланс сил на півострові змінився, ще зарано, каже LIGA.net речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук: "Можна сказати, що змінилася тактика".

Але Україна вже змусила росіян розосереджуватись і передислоковуватись. Цей процес, за словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, триває.

Чи зможе Україна найближчим часом витіснити Чорноморський флот з Криму та як це вплине не деокупацію півострова – коротко розбиралась LIGA.net.

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У КРИМУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 60 РІЗНОМАНІТНИХ КОРАБЛІВ

Стверджувати, що російський Чорноморський флот витіснили з українського Севастополя поки що некоректно, зазначає LIGA.net речник ВМС Плетенчук. Але у безпеці вони себе більше не почувають. Тому ЧФ РФ розосередили між Новоросійськом та Феодосією.

"Завдають вогневих уражень по штабах, по пунктах управління, по системах ППО і стоянках кораблів. Це все відбувається у межах загального плану", – додає Плетенчук.

Сили безпеки та оборони планомірно працюють над обмеженням сфери дії флоту загарбників, додає LIGA.net представник ГУР Юсов. Тому вони змушені вже кілька місяців займатись розосередженням і передислокацією:

"Зокрема, нещодавно відмічена передислокація елементів штабної інфраструктури також до Новоросійська. Це свідчить про те, що фактично вони починають використовувати саме Новоросійськ як основну базу для ЧФ РФ".

Але угруповання у Криму все ще залишається досить великим – понад 30 (бойових кораблів), не рахуючи катерів та допоміжного флоту, розповідає речник ВМС.

"Казати, що змінився баланс сил — важко, можна сказати, що змінилась тактика, – говорить Плетенчук. – РФ застосовує у бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр". Решта кораблів фактично не бере участі у бойових діях".

До Новоросійська окупанти перевели найбільш цінні кораблі, побудовані після 2014 року, уточнює LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

ДОВІДКА. За інформацією Риженка, до Новоросійська, зокрема, перевели фрегат "Адмирал Макаров", новий підводний човен "Великий Новгород" і корвет "Ингушетия", а також два патрульні кораблі "Быков" і "Котов".

"Зараз у Новоросійську в них 25 кораблів, катерів і суден забезпечення. У Севастополі – близько 60, всі радянські. Плюс до десятка – в інших кримських пунктах базування: Феодосія, Керч і Новоозерна", – перераховує каперанг запасу.

Десантні кораблі, за його словами, розподілили порівну між Севастополем і Новоросійськом за тим самим принципом. У Новоросійську, наприклад, стоїть новітній десантник "Петр Моргунов". У Севастополі лишили старенькі десантники, яким від 40 до 60 років. Їх використовують для логістичних перевезень, зокрема – для транспортування військових вантажів на Азов.

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ОПЕРАТИВНА ПОРАЗКА ЧФ РФ

Поки що Севастополь залишається основною базою ЧФ РФ у Чорному морі, каже Плетенчук. "Завантаження "Калібрів" вони можуть робити тільки в цій базі. Відповідно, вона буде використовуватись і надалі – у них немає вибору. Вони просто там перебувають менше, ніж раніше", – пояснює він.

Говорити, що Україна витіснила ЧФ РФ можна буде лише після того, як ми побачимо вихід з Криму російських окупантів, додає речник ВМС.

Прямої відповіді на запитання — чи вдасться Силам оборони витіснити ЧФ РФ з окупованого Криму найближчим часом — у ГУР також уникають. Робота триває, каже Юсов.

"Свобода дій агресора, зокрема з використанням носіїв "Калібрів", звужується, – пояснює він. – Чорноморська акваторія активно використовується українськими силами безпеки та оборони також для проведення заходів і спецоперацій".

Це вже свідчить про те, що в оперативному плані Чорноморський флот Росії зазнав поразки, додає LIGA.net капітан І рангу, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Від початку повномасштабного вторгнення ЧФ РФ мав три ключові задачі: сприяти сухопутним військам, завдавати ракетно-бомбових та авіаційних ударів по території України та блокувати чорноморські порти України, каже він.

"Питання про оперативно-стратегічні морські десанти відпало ще у перші місяці повномасштабного вторгнення після потоплення флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва", – нагадує Лакійчук. – Прорив російської блокади наших чорноморських портів вже відбувся. Не повний, але процес триває, робота в цьому напрямку йде".

Залишається одна задача – ракетна загроза для інфраструктури та населених пунктів. З цим росіяни можуть впоратись, але відведення ракетоносіїв до Новоросійська дає українській ППО більше часу, аби зреагувати на пуски, додає він.

Україна досягла великих успіхів у морській війні завдяки асиметричним діям, каже LIGA.net військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Ми не маємо військово-морських сил у класичному розумінні цього слова. Два етапи знищення – у 2014 та у 2022 роках – не залишили тих засобів, які паритетно могли б змагатись із Чорноморським флотом. Тому це – феномен, аналогів якому в історії не так багато".

Битва за море ще триває, додає Лакійчук: "Ні нашого, ні ворожого домінування в Чорноморській акваторії немає. Це – сфера протистояння".

Подальше витіснення кораблів ЧФ РФ з Криму посилить перевагу України, але не означатиме перемоги і деокупації Криму. "Ми зараз говоримо лише про військово-морську компоненту. Але Чорноморський флот – це не лише кораблі, це й аеродроми з літаками, і морська піхота, і засоби ППО", – пояснює Мельник.

Але з подальшим витісненням ЧФ РФ можливостей їх знешкодити стане більше, уточнює Юсов.

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ЗВІЛЬНЕНІ ЗЕМЛІ – ЛИШЕ ПОЧАТОК

Для того, щоб звільнити Кримський півострів, треба звільнити материкову частину України на півдні та вийти до перешийків Чонгар і Перекоп, каже Лакійчук: "Ті операції, які зараз проводяться, є частиною контрнаступальної стратегічної операції. Коли і як Сили оборони матимуть успіх, передбачити важко, але очевидно, що на півдні його рано чи пізно досягнуть".

Питання звільнення півдня України та Криму має вирішуватись комплексно, переконаний Мельник. Звільнення материкової частини не означатиме автоматичного звільнення півострова і навпаки: "Це – послідовно-паралельні дії".

До того ж звільнення узбережжя – також іще не все, наголошує Риженко: "Коли ми візьмемо під контроль узбережжя Азовського і Чорного морів, треба буде одразу брати під контроль води, які прилягають до цього узбережжя".

Позбавити росіян контролю над територіальними водами України лише дронами не вийде, переконаний він. Потрібен флот. Не з великих кораблів, які противнику буде легко виявити та знищити, а з невеликих маневрених катерів.

"Їх багато. У них значно вища "живучість". Зброю вони несуть таку ж, як і класичний флот, а коштують дешевше. Бази для них потрібно менші, ніж для великих кораблів, – каже Риженко. – Коли ми рахували кілька років тому, затрати на москітний флот для України разом з базами складали $3 млрд".

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