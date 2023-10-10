"Начали переносить штаб". Как Украина вытесняет российский флот из Крыма

Оккупанты в Крыму боятся перекидывать военные катера по морю и перевозят их по суше, сообщает военное партизанское движение "Атеш". Россия начала перекидывать корабли Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ).

Количество операций Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму постоянно увеличивается.

Однако говорить, что баланс сил на полуострове изменился, еще рано, говорит спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук: "Можно сказать, что изменилась тактика".

Но Украина уже заставила россиян рассредоточиваться и передислоцироваться. Этот процесс, по словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, продолжается.

Сможет ли Украина в ближайшее время вытеснить Черноморский флот из Крыма и как это повлияет не на деоккупацию полуострова – коротко разбиралась LIGA.net.

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В КРЫМУ ОСТАЕТСЯ ОКОЛО 60 РАЗНООБРАЗНЫХ КОРАБЛЕЙ

Утверждать, что российский Черноморский флот вытеснили из украинского Севастополя пока некорректно, отмечает спикер ВМС Плетенчук. Но в безопасности они больше себя не чувствуют. Поэтому ЧФ РФ рассредоточили между Новороссийском и Феодосией.

"Наносятся огневые поражения по штабам, по пунктам управления, по системам ПВО и стоянкам кораблей. Это все происходит в рамках общего плана", – добавляет Плетенчук.

Силы безопасности и обороны планомерно работают над ограничением сферы действия флота захватчиков, добавляет LIGA.net представитель ГУР Юсов. Поэтому они вынуждены уже несколько месяцев заниматься рассредоточением и передислокацией:

"В том числе недавно отмечена передислокация элементов штабной инфраструктуры также в Новороссийск. Это свидетельствует о том, что фактически они начинают использовать именно Новороссийск как основную базу для ЧФ РФ".

Но группировка в Крыму все еще остается достаточно большой – более 30 (боевых кораблей), не считая катеров и вспомогательного флота, рассказывает спикер ВМС.

"Говорить, что изменился баланс сил — сложно, можно сказать, что изменилась тактика, – говорит Плетенчук. – РФ применяет в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр". Остальные корабли фактически не участвуют в боевых действиях".

В Новороссийск оккупанты перевели наиболее ценные корабли, построенные после 2014 года, уточняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

СПРАВКА. По информации Рыженко, в Новороссийск, в частности, перевели фрегат "Адмирал Макаров", новую подлодку "Великий Новгород" и корвет "Ингушетия", а также два патрульных корабля "Быков" и "Котов".

"Сейчас в Новороссийске у них 25 кораблей, катеров и судов обеспечения. В Севастополе – около 60, все советские. Плюс, до десятка – по другим крымским пунктам базирования: Феодосия, Керчь и Новоозерная", – перечисляет каперанг запаса.

Десантные корабли, по его словам, распределили поровну между Севастополем и Новороссийском по тому же принципу. В Новороссийске, например, стоит новый десантник "Петр Моргунов". В Севастополе оставили старенькие десантники, которым от 40 до 60 лет. Их используют для логистических перевозок, в том числе – для транспортировки военных грузов на Азов.

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ОПЕРАТИВНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЧФ РФ

Пока Севастополь остается основной базой ЧФ РФ в Черном море, говорит Плетенчук. "Загрузку "Калибров" они могут делать только в этой базе. Соответственно, она будет использоваться и дальше – у них нет выбора. Они просто там находятся меньше, чем раньше", – объясняет он.

Говорить, что Украина вытеснила ЧФ РФ можно будет только после того, как мы увидим выход из Крыма российских окупантов, добавляет представитель ВМС.

Прямого ответа на вопрос удастся ли Силам обороны вытеснить ЧФ РФ из оккупированного Крыма в ближайшее время в ГУР также избегают. Работа продолжается, говорит Юсов.

"Свобода действий у агрессора, в том числе с использованием носителей "Калибров", сужается, – объясняет он. – Черноморская акватория активно используется украинскими силами безопасности и обороны, в том числе для проведения мероприятий и спецопераций".

Это уже свидетельствует – в оперативном плане черноморский флот России потерпел поражение, добавляет LIGA.net капитан І ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

С начала полномасштабного вторжения ЧФ РФ имел три ключевых задачи: содействовать сухопутным войскам, наносить ракетно-бомбовые и авиационные удары по территории Украины и блокировать черноморские порты Украины, говорит он.

"Вопрос об оперативно-стратегических морских десантах отпал еще в первые месяцы полномасштабного вторжения после потопления флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва", – напоминает Лакийчук. – Прорыв российской блокады наших черноморских портов уже состоялся. Не полный, но процесс продолжается и работа в этом направлении идет".

Остается одна задача – ракетная угроза инфраструктуре и населенным пунктам. С этим россияне справляются, но отведение ракетоносителей в Новороссийск дает украинской ПВО больше времени, чтобы среагировать на пуски, добавляет он.

Украина добилась больших успехов в морской войне за счет асимметричных действий, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

"У нас нет военно-морских сил в классическом понимании этого слова. Два этапа уничтожения – в 2014 и в 2022 годах – не оставили тех средств, которые паритетно могли бы соревноваться с Черноморским флотом. Поэтому это – феномен, аналогов которому в истории не так много".

Битва за море еще продолжается, добавляет Лакийчук: "Ни нашего, ни враждебного доминирования в Черноморской акватории нет. Это – сфера противостояния".

Дальнейшее вытеснение кораблей ЧФ РФ из Крыма усугубит преимущество Украины, но не будет означать победы и деоккупации Крыма. "Мы сейчас говорим только о военно-морской компоненте. Но Черноморский флот – это не только корабли, это и аэродромы с самолетами, и морская пехота, и средства ПВО", – объясняет Мельник.

Но с последующим вытеснением ЧФ РФ возможностей их обезвредить станет больше, уточняет Юсов.

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ОСВОБОЖДЕННЫЕ ЗЕМЛИ – ТОЛЬКО НАЧАЛО

Чтобы освободить Крымский полуостров, нужно освободить материковую часть Украины на юге и выйти к перешейкам Чонгар и Перекоп, говорит Лакийчук: "Те операции, которые сейчас проводятся, являются частью контрнаступательной стратегической операции. Когда и как Силы обороны будут иметь успех, предугадать трудно, но очевидно, что на юге его рано или поздно достигнут".

Вопрос освобождения юга Украины и Крыма должен решаться комплексно, убежден Мельник. Освобождение материковой части не означает автоматического освобождения полуострова и наоборот: "Это – последовательно-параллельные действия".

Более того, освобождение побережья – тоже еще не все, подчеркивает Рыженко: "Когда мы возьмем под контроль побережья Азовского и Черного морей, нужно будет сразу брать под контроль прилегающие к этому побережью воды".

Лишить россиян контроля над территориальными водами Украины только дронами не получится, убежден он. Нужен флот. Не из больших кораблей, которые противнику будет легко обнаружить и уничтожить, а из небольших маневренных катеров.

"Их много. У них значительно выше "живучесть". Оружие они несут такое же, как и классический флот, а стоят дешевле. Базы для них нужно меньше, чем для больших кораблей, – говорит Рыженко. – Когда мы считали несколько лет назад, затраты на москитный флот для Украины вместе с базами составляли $3 млрд".

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