У ніч проти 18 вересня безпілотники атакували склад у містечку Торопець (Тверська область Росії), на якому окупанти зберігали ракети та керовані авіаційні бомби.

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Через детонацію боєприпасів на складах Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, де зберігалися близько 30 000 тонн боєприпасів, світові сейсмологічні станції зареєстрували у Торопці землетрус магнітудою у 2,8 бала. У місцевих пабліках навіть почали обговорювати, чи не ядерний удар це був.

"Детонувати буде довго", – каже LIGA.net співрозмовник у Службі безпеки України.

Ця атака – одна з тих, які безпосередньо впливають на спроможності росіян завдавати ударів по території України, зазначає LIGA.net авіаексперт Анатолій Храпчинський: "Поряд з кожним російським аеродромом є склад з озброєнням. Але жоден не є таким важливим, як цей склад у Тверській області".

Чому атака на цей склад важлива і чого очікувати далі – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. Вночі 18 вересня дрони СБУ, ГУР та ССО у прямому сенсі стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у населеному пункті Торопець Тверської області, каже LIGA.net співрозмовник в СБУ.

Там зберігалися ракети до РСЗВ "Град", С-300 і С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандеру", і починали створювати запас північнокорейських KN23, каже керівник Центру протидії дезінформації при Національній раді безпеки й оборони Андрій Коваленко. А ще – ракети, призначені для тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси, додають в СБУ.

Довідка Склад для комплексного зберігання боєприпасів, ракет та вибухових матеріалів у Торопці почали будувати у 2018 році. Він має вміщати до 240 тонн боєприпасів. За даними російських пропагандистів, там розташований 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління. Склад для комплексного зберігання боєприпасів, ракет та вибухових матеріалів у Торопці почали будувати у 2018 році. Він має вміщати до 240 тонн боєприпасів. За даними російських пропагандистів, там розташований 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.

"Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві в пабліках запитували одне одного, чи це часом не ядерна бомба до них прилетіла. Зараз "бавовна" палає на ділянці шириною шість кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення", – розповідає представник спецслужби.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Україна ламає логістику росіян, каже LIGA.net авіаексперт Анатолій Храпчинський. Цей склад був одним з найближчих до території України серед великих складів, пристосованих для зберігання необхідної кількості боєприпасів.

"Цей великий склад – це хаб, з якого продукція розподілялась по маленьких складах, як ті, які раніше ми знищили на окупованих територіях України", – каже авіаексперт.

Зокрема, з цього складу відбувалось забезпечення боєприпасами російських військ у Курській області, додає LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. А також – окупаційні війська з угруповання "Захід".

"Тобто – Куп’янський і Лиманський напрямки. Насамперед з цього складу все йшло туди", – каже Коваленко.

ЩО ДАЛІ. Склад знищений. З'явилась інформація, що детонація розпочалась вже у підземних сховищах, додає Храпчинський.

Його знищення призведе до того, що "на певний відсоток зменшиться кількість обстрілів та використання боєкомплекту ворогом", наголошує Коваленко.

Тепер варто уважно спостерігати за ситуацією навколо Московської області.

"За Москвою є Арсенал 53 – там виробляють авіабомби та все, що з ними пов'язано. Тому варто очікувати підриву інших складів. Умовно – навколо Москви. Тому що там ще є те, що потрібно нищити", – вважає Храпчинський.

В Силах оборони підтверджують LIGA.net, що цей склад був важливою, але не останньою ціллю в Росії. "Методично зменшуємо ракетний потенціал, яким росіяни нищать українські міста", – каже співрозмовник в українській спецслужбі.