В ночь на 18 сентября беспилотники Сил обороны атаковали склад в городке Торопец (Тверская области России), на котором оккупанты хранили ракеты и управляемые авиационные бомбы.

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Из-за детонации боеприпасов на складах Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, где хранилось около 30 000 тонн боеприпасов, мировые сейсмологические станции зарегистрировали в городке Торопец землетрясение магнитудой в 2,5 балла. В местных пабликах даже начали обсуждать, не ядерный ли удар это был.

"Детонировать будет долго", – говорит LIGA.net собеседник в Службе безопасности Украины.

Эта атака – одна из тех, которые непосредственно влияют на способности россиян наносить массированные удары по территории Украины, отмечает LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский: "Рядом с каждым российским аэродромом есть склад с вооружением. Но ни один не так важен, как этот склад в Тверской области".

Почему атака на этот склад важна и чего ждать дальше – коротко.

ЧТО Случилось . Ночью 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО в прямом смысле стерли с лица земли обширный склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области, говорит LIGA.net собеседник в СБУ.

На складе хранились ракеты, в РСЗО "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23, говорит руководитель Центра противодействия дезинформации при Национальном совете безопасности и обороны Андрей Коваленко.

А также ракеты, предназначенные для тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы, добавляют в СБУ.

Справка В 2018 году в Торопце начали строить склад для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Он может вместить до 240 тонн боеприпасов. По данным российских пропагандистов, там расположен 107 арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления. В 2018 году в Торопце начали строить склад для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Он может вместить до 240 тонн боеприпасов. По данным российских пропагандистов, там расположен 107 арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления.

"После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Местные в пабликах спрашивали друг друга, не ядерная ли это бомба к ним прилетела. Сейчас "хлопок" пылает на участке шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения", – рассказывает представитель спецслужбы.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина продолжает ломать вражескую логистику, говорит LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Этот склад был одним из ближайших к территории Украины среди крупных складов, приспособленных для хранения требуемого количества боеприпасов.

"Этот большой склад – это хаб, из которого продукция распределялась по маленьким складам, как те, которые раньше мы уничтожили на оккупированных территориях Украины", – говорит авиаэксперт.

В частности, из этого состава осуществлялось обеспечение боеприпасами российских войск в Курской области, добавляет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. А также – оккупационные войска из группировки "Запад".

"То есть – Купянское и Лиманское направления. В первую очередь из этого склада все шло туда.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Склад уничтожен, есть информация, что началась детонация в подземных хранилищах, говорит Храпчинский.

Его уничтожение приведет к тому, что "на определенный процент уменьшится количество обстрелов и использование боекомплекта врагом", отмечает Коваленко.

Кроме того, следует внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Московской области, добавляет Храпчинский:

"За Москвой есть Арсенал 53 – там производят авиабомбы и все, что с ними связано. Поэтому стоит ожидать подрыва других складов. Условно – вокруг Москвы. Потому что там еще есть то, что нужно уничтожать".

В Силах обороны подтверждают, что этот склад был важной, но не последней целью на территории России: "Продолжаем методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города", – говорит собеседник в украинской спецслужбе.