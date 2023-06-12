"Ми вже збилися з рахунку, яка це спроба вирішити питання з Кличком", – зізнається LIGA.net один з керівників Офісу президента.

Цього разу приводом стало закрите під час повітряної тривоги укриття в Деснянському районі, через що, ймовірно, загинули троє людей.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв знайти відповідальних за це, натякнувши на "нокаут". І доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну перевірити стан столичних укриттів.

Чи вдасться владі виконати давню мрію та змістити Віталія Кличка з посади голови КМДА і що цьому заважає – розбір LIGA.net.

ПЛАН ЧЕРНИШОВА

Осінь 2021 року. Західні розвідки почали попереджати українську владу про можливе велике вторгнення армії Росії.

Тим часом на четвертому поверсі Офісу президента Зеленський зібрав чергову нараду. Головний доповідач – Олексій Чернишов, на той момент міністр розвитку громад, а зараз голова правління НАК "Нафтогаз Україна". Головна тема – як прибрати Кличка.

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"Льоша тоді запропонував хитру модель, що не треба нікого призначати, бо є низка факторів, які не дадуть працювати іншому, ніж Кличку, призначеному голові КМДА, – розповідає LIGA.net один з учасників тієї наради. – Наприклад, уряд муситиме розробити "штатку" для КМДА, наповнити бюджет, виділити приміщення тощо".

Тому Чернишов запропонував звільнити Кличка і призначити виконувачем обов'язків одного з його заступників.

На той час заступником Кличка був Олексій Кулеба, який в КМДА потрапив за рекомендацією Андрія Єрмака, а з січня 2023 року є заступником голови ОП з питань регіональної політики.

"А якщо центральна влада буде виглядати погано, то дати Кличку через суди відкрутити ситуацію назад, – продовжує співрозмовник пояснювати план Чернишова. – Або триматися за це, намагатися розвивати, спробувати якимись обхідними шляхами ухвалити закон про столицю" (ухвалений Радою лише в першому читанні у 2019 році. – Ред.).

Зеленському цей план спочатку сподобався, але потім стало зрозуміло, що голоси під закон про Київ зі стелі не візьмуться.

"Давид [Арахамія, голова фракції СН] після наради хапався за голову і не розумів, де шукати голоси", – додає один з учасників зустрічі.

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До того ж важлива роль персоналії. "Одна справа – обговорювати план під зрозумілого Чернишова, інша – під Кулебу, який тоді для всіх був чітко вираженою креатурою Єрмака", – пояснює співрозмовник.

У цьому плані Камишін, який разом з Кличком перевіряє столичні укриття та знімає на відео їхні дискусії, має більш "солідний" вигляд, вважають одразу троє співрозмовників LIGA.net з команди президента.

LIGA.net запитала у Камишіна, чому він як міністр, головним завданням якого є забезпечити ЗСУ зброєю, перевіряє укриття. Він відповів коротко: "Це рішення і завдання від президента. Його не обговорюють, а виконують".

В січні 2022-го російська армія завершувала останні приготування до повномасштабного вторгнення. Водночас у столиці України розкручувався черговий етап конфлікту Кличка та Офісу.

Кабмін позбавив мера Києва права впливати на призначення голів районних держадміністрацій (РДА). Зеленський оперативно скористався нововведенням і звільнив голів Дарницької, Дніпровської та Шевченківської РДА, а на їхнє місце призначив нових.

"Це частина плану [Чернишова]", – каже LIGA.net один з керівників ОП.

У відповідь Київрада вирішила забрати у райдержадміністрацій повноваження та реанімувати районні ради. Для цього потрібно було провести вибори, але 24 лютого російський диктатор Володимир Путін змусив Україну забути про політичні чвари. Проте ненадовго.

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КІНЕЦЬ ТИМЧАСОВОГО ДІАЛОГУ

24 лютого 2022 року президент Зеленський утворив Київську міську військову адміністрацію, головою якої автоматично став Кличко. А КМДА фактично перестала існувати і стала "структурою без повноважень", бо вони були передані КМВА, пояснює в коментарі LIGA.net співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець.

У березні 2022-го для "покращення оборони столиці" Зеленський замінив начальника КМВА – замість Кличка ним став генерал Микола Жернов.

Після звільнення Кличка з КМВА його команда вирішила не підіймати політичну дискусію через дуже напружену військову ситуацію.

"Ми просто промовчали, бо це було не на часі для країни, – запевняє Білоцерковець. – В березні [2022-го] ще був якийсь діалог між місцевою владою та ОП з оперативних питань".

Коли росіяни втекли з-під Києва, у Кличка очікували на розмову з ОП. А точніше: на ліквідацію військової адміністрації, щоб зняти "управлінський колапс". Бо, за словами Білоцерковця, парламент не зміг чітко роз‘яснити повноваження КМВА, КМДА та Київради.

"Київ – єдине місто, де зараз немає прямих військових дій, але працює військова адміністрація", – каже Білоцерковець. Він вважає, що КМВА існує лише для одного: щоб у Кличка не було повноцінних повноважень.

Аналогічні думки курсували і на Банковій.

Ексзаступник керівника ОП з регіональної політики Кирило Тимошенко пропонував КМВА як альтернативу КМДА з тим, щоб нарешті ухвалити закон про столицю або "якось докрутити", щоб КМВА перебрала на себе повноваження КМДА, пригадує в розмові з LIGA.net один з керівників фракції Слуга народу у парламенті: "Пам'ятаю, що Кирило десь в травні-червні 2022-го згадав про закон, але всі покрутили пальцем біля скроні".

"З квітня діалог між столичною владою та ОП закінчився", – каже Білоцерковець.

За його словами, паралельне існування КМВА та КМДА створило бюрократичний колапс: "Було незрозуміло, чиї розпорядження мають виконувати директори департаментів: міського голови або керівника КМВА. Бо чіткого роз‘яснення з боку законодавства не було – виходячи з закону про ВЦА".

Доволі складно сказати, де закінчуються повноваження військової адміністрації, підтверджує LIGA.net депутат Київради Леонід Ємець (Євросолідарність): "Насправді в Києві не мало б бути ніякої військової адміністрації, бо за процедурою, за якою вони створюються, немає підстав".

У Слузі народу запевняють, що колапсу немає, адже департаменти досі в підпорядкуванні мера. "Кличко призначає і звільняє голів департаментів, – пояснює LIGA.net депутатка Київської міської ради від Слуги народу Ксенія Семенова. – Вони навіть не підзвітні міськраді".

ДОВІДКА. Слова Семенової підтверджуються документально. Наприкінці травня цього року Кличко



За словами Білоцерковця, це стало можливим лише тому, що Кличко "просто поговорив з Нікоряком і попросив написати [заяву про звільнення]", а так "теоретично він міг заявити, що не підзвітний меру, і тоді б рішення було б за головою КМВА". Слова Семенової підтверджуються документально. Наприкінці травня цього року Кличко призначив директора департаменту міського благоустрою. А 8 червня Кличко звільнив Олександра Нікоряка з посади директора департаменту охорони культурної спадщини за відвідини ресторану у комендантську годину.За словами Білоцерковця, це стало можливим лише тому, що Кличко "просто поговорив з Нікоряком і попросив написати [заяву про звільнення]", а так "теоретично він міг заявити, що не підзвітний меру, і тоді б рішення було б за головою КМВА".

На думку Семенової, скарги команди Кличка про відсутність повноважень – це спроба політизувати "величезний управлінський прокол".

"З листопада 2021 року у нас питання укриттів піднімалося на кожному пленарному засіданні, – переконує депутатка. – Але кожного разу, коли Віталій Володимирович неправильно розставляє пріоритети в керуванні містом, він каже, що на нього наїжджає Офіс".

На думку одного з керівників ОП, наявний стан речей дуже вигідний Кличку, адже "у разі чого – він весільний генерал без повноважень".

Детальніше про реакцію влади на фатальне закрите укриття читайте тут.

У Кличка кажуть, що 95% комунальних укриттів – на балансі у РДА. І саме голова Деснянської РДА підписував контракт про призначення керівниці поліклініки, укриття якої і виявилось зачиненим. Тому Кличко закликав Зеленського відсторонити голову РДА Дмитра Ратнікова.

У відповідь Ратніков та всі інші голови РДА Києва записали відеозвернення: закликали Кличка відмовитись від посади голови КМДА.

"У нас великий хаос через те, що влада пробує перекладати на місцеве самоврядування багато безпекових повноважень, економлячи при цьому державні гроші, – пояснює LIGA.net Ігор Коліушко, голова Центру політико-правових реформ. – Бо військові адміністрації створюються на місцевих бюджетах. А районні держадміністрації, які мають багато всього робити, часто займають позицію поштового агента".

Семенова вважає, що в історії з укриттями програли всі ланки управління містом, включно з КМВА. Це визнає і сам начальник КМВА Сергій Попко.

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"Це управлінський провал Попка, – пояснює Семенова. – Він спокійно міг би визначити повноваження своїх заступників, не брати цивільні повноваження мера, але укриття, наприклад, забрати собі".

Як приклад, Семенова наводить розпорядження Попка за грудень-2022: він дозволив столичним приватним перевізникам не встановлювати термінали для онлайн-оплати до кінця воєнного стану.

"Розмитість повноважень змушує начальників КМВА постійно задавати собі питання, а чи не прилетить потім до них кримінальна відповідальність", – вважає Ємець.

LIGA.net звернулась по коментар до Попка, але спікер КМВА Михайло Шаманов заявив, що "військова адміністрація поза політикою", і попросив надіслати запит.

ЩО ЗАГРОЖУЄ КЛИЧКУ НАДАЛІ

Станом на зараз звільняти Кличка не планують, запевнили LIGA.net троє співрозмовників в команді президента. LIGA.net запитала про це напряму ще й у радника голови ОП Михайла Подоляка, але він не відповів.

На думку Семенової, Офіс Зеленського міг би призначити "нормального" голову столичної військової адміністрації [замість Попка].

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Співрозмовник у керівництві ОП підтверджує невдоволення Попком, але вказує на проблему: криза кадрів.

"Міняти його на цивільного – це вже буде зовсім зрозумілий політичний крок, – пояснює він. – Нормальних військових-політиків немає. Якщо вже Кіпера (експрокурора Києва та ексрадника Єрмака. – Ред.) відправили в Одесу, то значить ОП не бачить адекватної кандидатури".

Гіпотетичною кандидатурою міг би стати Камишін. "Якщо вже і думати, кого б можна було призначити на КМДА, то він, мабуть, підходяща кандидатура", – вважає один з керівників парламентської фракції СН.

Але ставити Камишіна на "валізу без ручки" ніхто не збирається.

"Коментую лише результати та дії, а не розмови і припущення", – відповів Камишін на запитання LIGA.net, чи пропонували йому очолити КМДА, і чи погодиться він на нову посаду у разі такої пропозиції.

План з ефективного усунення Кличка дуже складний, пояснює співрозмовник LIGA.net в керівництві Офісу.

"На кожному етапі якась лажа, – каже він. – Під закон про столицю немає голосів. Без закону ця посада для нас буде фільчиною грамотою, яку до того ж Кличко, скоріш за все, знесе в судах. Плюс G7 буде цілодобово сидіти на голові і розповідати про знищення місцевого самоврядування".

Зараз, за його словами, у влади з'явилась можливість "покусати" Кличка. Але не більше. "Багато що в нас робиться емоційно. І коли ми сідаємо і думаємо, як це зробити, то виявляється, що не так все просто, – підсумовує він. – Тоді давайте його хоча б медійно пошматуємо".

Тим часом в Київраді готують свою відповідь центральній владі. На засіданні 8 червня була створена комісія, яка має перевірити виконання РДА делегованих повноважень.

"Парламент не готовий прибирати розмитість повноважень в столиці, бо закон про столицю робить все навпаки, – каже керівник комісії Ємець. – Тому якщо ми дійдемо висновку, що делеговані повноваження використовуються неефективно, то, очевидно, Київрада буде їх повертати собі".

Один із варіантів – імплементувати рішення Київради за січень 2022 року, яким були створені департаменти районних рад. В такому випадку призначені президентом голови РДА будуть керувати людьми, підпорядкованими Київраді.

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