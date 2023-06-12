"Мы уже сбились со счета, какая это попытка решить вопрос с Кличко", – признается LIGA.net один из руководителей Офиса президента.

В этот раз поводом стало закрытое во время воздушной тревоги укрытие в Деснянском районе, из-за чего, вероятно, погибли три человека.

Президент Владимир Зеленский пообещал найти ответственных за это, намекнув на "нокаут". И поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину проверить состояние столичных укрытий.

Удастся ли властям исполнить давнюю мечту и сместить Виталия Кличко с должности главы КГГА и что этому мешает – разбор LIGA.net.

ПЛАН ЧЕРНЫШЕВА

Осень 2021 года. Западные разведки начали предупреждать украинские власти о возможном большом вторжении армии России.

Тем временем на четвертом этаже Офиса президента Зеленский собрал очередное совещание. Главный докладчик – Алексей Чернышев, на тот момент министр развития общин, а сейчас председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". Главная тема – как убрать Кличко.

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"Леша тогда предложил хитрую модель, что не надо никого назначать, потому что есть ряд факторов, которые не дадут работать другому, а не Кличко, назначенному главе КГГА, – рассказывает LIGA.net один из участников совещания. – Например, правительство должно будет разработать "штатку" для КГГА, наполнить бюджет, выделить помещение и тому подобное".

Поэтому Чернышев предложил уволить Кличко и назначить исполняющим обязанности одного из его заместителей.

В то время заместителем Кличко был Алексей Кулеба, который в КГГА попал по рекомендации Андрея Ермака, а с января 2023 года является заместителем председателя ОП по региональной политике.

"А если центральная власть будет выглядеть плохо, то дать Кличко через суды открутить ситуацию назад, – продолжает собеседник объяснять план Чернышева. – Или держаться за это, пытаться развивать, попробовать какими-то обходными путями принять закон о столице" (принятый Радой только в первом чтении в 2019 году. – Ред.).

Зеленскому этот план сначала понравился, но потом стало ясно, что голоса под закон о Киеве с потолка не возьмутся.

"Давид [Арахамия, глава фракции СН] после совещания хватался за голову и не понимал, где искать голоса", – добавляет один из участников встречи.

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К тому же важна роль персоналии. "Одно дело – обсуждать план под понятного Чернышева, другое – под Кулебу, который для всех тогда был четко выраженной креатурой Ермака", – объясняет собеседник.

В этом плане Камышин, который вместе с Кличко проверяет столичные укрытия и снимает на видео их дискуссии, выглядит более "солидно", считают сразу трое собеседников LIGA.net из команды президента.

LIGA.net спросила у Камышина, почему он как министр, главная задача которого – обеспечить ВСУ оружием, проверяет укрытия. Он ответил коротко: "Это решение и задача от президента. Его не обсуждают, а выполняют".

В январе 2022 года российская армия завершала последние приготовления к полномасштабному вторжению. В то же время в столице Украины раскручивался очередной этап конфликта Кличко и Офиса.

Кабмин лишил мэра Киева права влиять на назначение глав районных госадминистраций (РГА). Зеленский оперативно воспользовался нововведением и уволил председателей Дарницкой, Днепровской и Шевченковской РГА, а на их место назначил новых.

"Это часть плана [Чернышева]", – говорит LIGA.net один из руководителей ОП.

В ответ Киевсовет решил забрать у райгосадминистраций полномочия и реанимировать районные советы. Для этого нужно было провести выборы, но 24 февраля российский диктатор Владимир Путин заставил Украину забыть о политических раздорах. Однако ненадолго.

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КОНЕЦ ВРЕМЕННОГО ДИАЛОГА

24 февраля 2022 года президент Зеленский создал Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), главой которой автоматически стал Кличко. А КГГА фактически перестала существовать и стала "структурой без полномочий", потому что они были переданы КГВА, поясняет в комментарии LIGA.net сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец.

В марте 2022-го для "улучшения обороны столицы" Зеленский заменил начальника КГВА – вместо Кличко им стал генерал Николай Жернов.

После увольнения Кличко из КГВА его команда решила не поднимать политическую дискуссию из-за очень напряженной военной ситуации.

"Мы просто промолчали, потому что это было не ко времени для страны, – уверяет Белоцерковец. – В марте [2022-го] еще был какой-то диалог между местными властями и ОП по оперативным вопросам".

Когда россияне убежали из-под Киева, у Кличко ожидали разговора с ОП. А точнее: ликвидации военной администрации, чтобы снять "управленческий коллапс". Потому что, по словам Белоцерковца, парламент не смог четко разъяснить полномочия КГВА, КГГА и Киевсовета.

"Киев – единственный город, где сейчас нет прямых военных действий, но работает военная администрация", – говорит Белоцерковец. Он считает, что КГВА существует только для одного: чтобы у Кличко не было полноценных полномочий.

Аналогичные мнения курсировали и на Банковой.

Экс-замглавы ОП по региональной политике Кирилл Тимошенко предлагал КГВА как альтернативу КГГА с тем, чтобы наконец принять закон о столице или "как-то докрутить", чтобы КГВА взяла на себя полномочия КГГА, вспоминает в разговоре с LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа в парламенте: "Помню, что Кирилл где-то в мае-июне 2022-го упомянул о законе, но все покрутили пальцем у виска".

"С апреля диалог между столичными властями и ОП закончился", – говорит Белоцерковец.

По его словам, параллельное существование КГВА и КГГА создало бюрократический коллапс: "Было непонятно, чьи распоряжения должны выполнять директора департаментов: городского головы или руководителя КГВА. Потому что четкого разъяснения со стороны законодательства не было – исходя из закона об ВГА".

Достаточно сложно сказать, где заканчиваются полномочия военной администрации, подтверждает LIGA.net депутат Киевсовета Леонид Емец (Евросолидарность): "На самом деле в Киеве не должно быть никакой военной администрации, потому что по процедуре, по которой они создаются, нет оснований".

В Слуге народа уверяют, что коллапса нет, ведь департаменты до сих пор в подчинении мэра. "Кличко назначает и увольняет глав департаментов, – объясняет LIGA.net депутат Киевского городского совета от Слуги народа Ксения Семенова. – Они даже не подотчетны горсовету".

СПРАВКА. Слова Семеновой подтверждаются документально. В конце мая этого года Кличко



По словам Белоцерковца, это стало возможным лишь потому, что Кличко "просто поговорил с Никоряком и попросил написать [заявление об увольнении]", а так "теоретически он мог заявить, что не подотчетен мэру, и тогда решение было бы за главой КГВА". Слова Семеновой подтверждаются документально. В конце мая этого года Кличко назначил директора департамента городского благоустройства. А 8 июня Кличко уволил Александра Никоряка с должности директора департамента охраны культурного наследия за посещение ресторана в комендантский час.По словам Белоцерковца, это стало возможным лишь потому, что Кличко "просто поговорил с Никоряком и попросил написать [заявление об увольнении]", а так "теоретически он мог заявить, что не подотчетен мэру, и тогда решение было бы за главой КГВА".

По мнению Семеновой, жалобы команды Кличко об отсутствии полномочий – это попытка политизировать "огромный управленческий прокол".

"С ноября 2021 года у нас вопрос укрытий поднимался на каждом пленарном заседании, – убеждает депутат. – Но всякий раз, когда Виталий Владимирович неправильно расставляет приоритеты в управлении городом, он говорит, что на него наезжает Офис".

По мнению одного из руководителей ОП, существующее положение вещей очень выгодно Кличко, ведь "в случае чего – он свадебный генерал без полномочий".

Подробнее о реакции власти на роковое закрытое укрытие читайте здесь.

У Кличко говорят, что 95% коммунальных укрытий – на балансе у РГА. И именно глава Деснянской РГА подписывал контракт о назначении руководителя поликлиники, укрытие которой и оказалось закрытым. Поэтому Кличко призвал Зеленского отстранить главу РГА Дмитрия Ратникова.

В ответ Ратников и все другие председатели РГА Киева записали видеообращение: призвали Кличко отказаться от должности главы КГГА.

"У нас большой хаос из-за того, что власти пытаются перекладывать на местное самоуправление много полномочий по безопасности, экономя при этом государственные деньги, – объясняет LIGA.net Игорь Колиушко, глава Центра политико-правовых реформ. – Потому что военные администрации создаются на местных бюджетах. А районные госадминистрации, которые должны многое делать, часто занимают позицию почтового агента".

Семенова считает, что в истории с укрытиями проиграли все звенья управления городом, включая КГВА. Это признает и сам начальник КГВА Сергей Попко.

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"Это управленческий провал Попко, – объясняет Семенова. – Он спокойно мог бы определить полномочия своих заместителей, не брать гражданские полномочия мэра, но укрытие, например, забрать себе".

В качестве примера Семенова приводит распоряжение Попко за декабрь-2022: он разрешил столичным частным перевозчикам не устанавливать терминалы для онлайн-оплаты до конца военного положения.

"Размытость полномочий заставляет начальников КГВА постоянно задавать себе вопросы, а не прилетит ли потом к ним уголовная ответственность", – считает Емец.

LIGA.net обратилась за комментарием к Попко, но спикер КГВА Михаил Шаманов заявил, что "военная администрация вне политики", и попросил направить запрос.

ЧТО УГРОЖАЕТ КЛИЧКО В БУДУЩЕМ

По состоянию на данный момент увольнять Кличко не планируют, заверили LIGA.net три собеседника в команде президента. LIGA.net спросила об этом еще и у советника главы ОП Михаила Подоляка, но он не ответил.

По мнению Семеновой, Офис Зеленского мог бы назначить "нормального" главу столичной военной администрации [вместо Попко].

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Собеседник в руководстве ОП подтверждает недовольство Попко, но указывает на проблему: кризис кадров.

"Менять его на гражданского – это уже будет совершенно понятный политический шаг, – объясняет он. – Нормальных военных-политиков нет. Если уже Кипера (экс-прокурора Киева и экс-советника Ермака. – Ред.) отправили в Одессу, то значит ОП не видит адекватной кандидатуры".

Гипотетической кандидатурой мог стать Камышин. "Если уж и думать, кого можно было бы назначить на КГГА, то он, пожалуй, подходящая кандидатура", – считает один из руководителей парламентской фракции СН.

Но ставить Камышина на "чемодан без ручки" никто не собирается.

"Комментирую только результаты и действия, а не разговоры и предположения", – ответил Камышин на вопрос LIGA.net, предлагали ли ему возглавить КГГА, и согласится ли он на новую должность в случае такого предложения.

План по эффективному устранению Кличко очень сложен, объясняет собеседник LIGA.net в руководстве Офиса.

"На каждом этапе какая-то лажа, – говорит он. – Под закон о столице нет голосов. Без закона эта должность для нас будет филькиной грамотой, которую к тому же Кличко, скорее всего, снесет в судах. Плюс G7 будет круглосуточно сидеть на голове и рассказывать об уничтожении местного самоуправления".

Сейчас, по его словам, у власти появилась возможность "покусать" Кличко. Но не больше. "Многое у нас делается эмоционально. И когда мы садимся и думаем, как это сделать, то оказывается, что не так все просто, – заключает он. – Тогда давайте его хотя бы медийно покромсаем".

Тем временем в Киевсовете готовят свой ответ центральной власти. На заседании 8 июня была создана комиссия, которая должна проверить исполнение РГА делегированных полномочий.

"Парламент не готов убирать размытость полномочий в столице, потому что закон о столице делает все наоборот, – говорит руководитель комиссии Емец. – Поэтому если мы придем к выводу, что делегированные полномочия используются неэффективно, то, очевидно, Киевсовет будет их возвращать себе".

Один из вариантов – имплементировать решение Киевсовета за январь 2022 года, которым были созданы департаменты районных советов. В таком случае назначенные президентом главы РГА будут руководить людьми, подчиненными Киевсовету.

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