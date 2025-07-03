Відлік часу для цієї зброї розпочався у 2024 році, коли Україна вперше застосувала на війні проти Росії нову вітчизняну розробку – ракету-дрон "Паляниця".

За рік, що минув, лінійка мініракет вже поповнилася новими розробками. Помітним трендом стало розмивання відмінностей між "справжніми" крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА-камікадзе). Варто особливо підкреслити: ракети-дрони виробляються настільки приховано, що навіть представники українського ОПК нерідко не уявляють, які конкретно підприємства до цього дотичні.

Йдеться, власне, вже не про дрони, а про їхні гібриди, які в українському військовому лексиконі й позначили як "ракетодрони" – у 2024-2025 роках вони вже розвивали швидкість 650-750 км/год та досягли здатності нести бойову частину вагою у 50+ кг.

З цієї аналітики ви дізнаєтесь: