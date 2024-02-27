Президент Франції Емманюель Макрон запросив 20 європейських лідерів до Парижа, щоб "розбити ідею Путіна про перемогу". Та анонсував створення ракетної коаліції для "глибоких ударів", що передбачає надання ракет середньої та великої дальності.



"Союзники домовились купувати для нас снаряди поза межами Європи. Фінальне рішення через 10 днів", – каже LIGA.net керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Про що говорили лідери у Парижі та що це значить: коротко.

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ЩО СТАЛОСЯ. У Парижі відбулася конференція 20 політичних лідерів ЄС, США і Канади на підтримку України.

"Давайте смиренно зазначимо, що часто запізнювалися на 6-12 місяців. Нову коаліцію створять для постачання Україні ракет і авіабомб середньої і великої дальності для завдавання глибоких ударів", – заявив за її підсумками Макрон.

Консенсусу відправити західні сухопутні війська в Україну не було, визнав президент Франції, "але не слід нічого виключати".

Є країни, які можуть погодитись на такий крок. Є ті, хто ніколи на це не піде. І ті країни, які кажуть, що цю пропозицію варто обдумати, каже словацький прем'єр Роберт Фіцо.

Основні тези лідерів Європи щодо цього питання ми виклали тут.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо та Макрон. Фіцо каже, що в ЄС є країни, які готові послати війська в Україну (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

Росія не раз лякала, що безпосередня присутність західних військ в Україні спровокує прямий конфлікт між Москвою і НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі запевнив, що Альянс не планує відправляти своїх піхотинців в Україну.

Про відправлення військ в Україну говорять не вперше, нагадує LIGA.net керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Тож до ідеї повернулися.

"Іноземні солдати можуть з’явитися в Україні не напряму, щоб не втягуватися у війну, а як добровольці Іноземного легіону", – вважає він.

Водночас Макрон закликав країни Європи виробляти більше боєприпасів для України. За його словами, в короткій перспективі Європа зможе надати Україні лише ті снаряди, які має на складах. "Обіцяного мільйона снарядів у нас немає", – зазначив він.

Значну підтримку у Парижі отримала пропозиція Чехії постачати снаряди з-поза ЄС. Для Франції це значний зсув. Раніше країна була проти ініціативи Праги зібрати 1,4 млрд євро на боєприпаси для України – як компенсацію за заблокований пакет США і затримку постачань з ЄС. Тепер до цього збору готові приєднатися близько 15 країн.

Макрон і чеський прем’єр Петр Фіала. Прага ініціювала закупівлю 800 000 снарядів з-поза ЄС (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Ракетна коаліція важлива, щоби Україна мала можливість нищити російський тил і логістику, каже Мусієнко.

Особливе значення для Сил оборони мають удари на велику відстань, додає LIGA.net військовий аналітик Іван Січень.

"Слід знищувати логістику, нафтобази, переробні заводи, склади, казарми. Місця, де роблять дрони. Інші цілі російського ВПК. РФ відтягує логістику щораз далі від фронту, і треба щораз дальші засоби ураження. Зараз вражаємо далекі цілі лише своїми дронами, що має наслідки, але потрібні більші", – каже Січень.

Макрон прямо заявив, що ракети можуть стратегічно змінити ситуацію. Ймовірно, ними дозволять бити по території Росії. Саме це можуть обговорювати союзники, вважає Мусієнко.

Деякі країни вже згодні купувати озброєння за межами ЄС, констатує Мусієнко. Нідерланди дадуть 100 млн євро, щоб придбати 800 000 снарядів, які знайшла Чехія. Закупівлі поза ЄС допоможуть частково закрити снарядний голод, погоджується Січень.

Макрон і нідерландський прем’єр Марк Рютте. Нідерланди виділять 100 млн євро на закупівлю снарядів для України (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

"Існує відчуття терміновості щодо боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Сподіваюся, інші країни візьмуть приклад", – сказав прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Росія не здатна виробити ту кількість снарядів, якою хвалиться, додає Січень. Якби могла – не купувала б у КНДР. Так само щодо бронетехніки. Бракує компонентів. За бажання Захід міг би переломити ситуацію зі зброєю на нашу користь.

ЩО ДАЛІ. Не всі деталі європейських ініціатив можна оприлюднити зараз, каже Макрон. Країни аналізують, які снаряди можна купити на ринку. Найімовірніше, через 10 днів вони ухвалять рішення.



Президент Франції, ймовірно, взяв паузу, поки США знайдуть можливість в обхід Конгресу передати Україні хоча би 10-15 ракет ATACMS, припускає Мусієнко. Це би могло вплинути на згоду Німеччини передати ракети Taurus. Тим часом, Франція зможе розглянути питання передачі літаків Mirage 2000.



ЄС починає працювати на відновлення своєї військово-промислової потуги. Це – стратегічні зміни і вони незабаром дадуть результат, переконаний Січень. "Якщо буде воля – збудують відповідні заводи. – каже він. – Потрібні довгострокові контракти з виробниками, щоб окупилися інвестиції. Чекаємо на рішення про збільшення виробництв та зняття бюрократичних перешкод".