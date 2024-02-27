Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил 20 европейских лидеров в Париж, чтобы " разбить идею Путина о победе". И анонсировал создание ракетной коалиции для "глубоких ударов", что предполагает предоставление ракет средней и большой дальности.



"Союзники договорились покупать для нас снаряды вне Европы. Финальное решение через 10 дней", – говорит LIGA.net руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

О чем говорили лидеры в Париже и что это значит коротко.

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ЧТО ПРОИЗОШЛО. В Париже прошла конференция 20 политических лидеров ЕС, США и Канады в поддержку Украины.

"Давайте смиренно отметим, что часто опаздывали на 6-12 месяцев. Новую коалицию создадут для поставки Украине ракет и авиабомб средней и большой дальности для нанесения глубоких ударов", – заявил по ее итогам Макрон.

Консенсуса отправить западные сухопутные войска в Украину не было, признал президент Франции, "но не следует ничего исключать".

Есть страны, которые могут согласиться на такой шаг. Есть те, кто никогда на это не пойдет. И те страны, которые говорят, что это предложение стоит обдумать, говорит словацкий премьер Роберт Фицо.

Основные тезисы лидеров Европы по этому вопросу мы изложили здесь.

Словацкий премьер Роберт Фицо и Макрон. Фицо говорит, что в ЕС есть страны, готовые послать войска в Украину (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

Россия не раз пугала, что непосредственное присутствие западных войск в Украине спровоцирует прямой конфликт между Москвой и НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи заверил, что Альянс не намерен отправлять своих пехотинцев в Украину.

Об отправке войск в Украину говорят не впервые, напоминает LIGA.net руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Так что к идее вернулись.

"Иностранные солдаты могут появиться в Украине не напрямую, чтобы не втягиваться в войну, а как добровольцы Иностранного легиона", – считает он.

В то же время Макрон призвал страны Европы производить больше боеприпасов для Украины. По его словам, в короткой перспективе Европа сможет предоставить Украине только те снаряды, которые есть на складах. "Обещанного миллиона снарядов у нас нет", – отметил он.

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Значительную поддержку в Париже получило предложение Чехии поставлять снаряды вне ЕС. Для Франции это значительное смещение. Ранее страна была против инициативы Праги собрать 1,4 млрд евро на боеприпасы для Украины – как компенсацию за заблокированный пакет США и задержку поставок из ЕС. Теперь к этому сбору готовы присоединиться около 15 стран.

Макрон и чешский премьер Петр Фиала. Прага инициировала закупку 800 000 снарядов вне ЕС (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Ракетная коалиция важна, чтобы у Украины была возможность уничтожать российский тыл и логистику, говорит Мусиенко.

Особое значение для Сил обороны имеют удары на большое расстояние, добавляет LIGA.net военный аналитик Иван Сичень.

"Следует уничтожать логистику, нефтебазы, перерабатывающие заводы, склады, казармы. Места, где делают дроны. Другие цели российского ВПК. РФ оттягивает логистику все дальше от фронта, и нужно все более дальние средства поражения. Сейчас поражаем дальние цели только своими дронами, что имеет последствия, но нужно больше", – говорит Сичень.

Макрон прямо заявил, что ракеты могут стратегически изменить ситуацию. Вероятно, ими разрешат бить по территории России. Именно это могут обсуждать союзники, считает Мусиенко.

Некоторые страны уже согласны покупать вооружение вне ЕС, констатирует Мусиенко. Нидерланды дадут 100 млн евро, чтобы приобрести 800 000 снарядов, найденных Чехией. Закупки за пределами ЕС помогут частично закрыть снарядный голод, соглашается Сичень.

Макрон и нидерландский премьер Марк Рютте. Нидерланды выделят 100 млн евро на закупку снарядов для Украины (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

"Есть ощущение срочности в отношении боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Надеюсь, другие страны последуют примеру", – сказал премьер Нидерландов Марк Рютте.

Россия не способна выработать то хваленое количество снарядов, добавляет Сичень. Если бы могла – не покупала бы у КНДР. Так же в отношении бронетехники. Недостает компонентов. При желании Запад мог бы переломить ситуацию с оружием в нашу пользу.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Не все детали европейских инициатив можно обнародовать сейчас, говорит Макрон. Страны анализируют, какие снаряды можно приобрести на рынке. Скорее всего, через 10 дней они примут решение.



Президент Франции, вероятно, взял паузу, пока США найдут возможность в обход Конгресса передать Украине хотя бы 10-15 ракет ATACMS, предполагает Мусиенко. Это могло бы повлиять на согласие Германии передать ракеты Taurus. Тем временем Франция сможет рассмотреть вопрос передачи самолетов Mirage 2000.



ЕС начинает работать на возобновление своей военно-промышленной мощи. Это стратегические изменения и они вскоре дадут результат, убежден Сичень. "Если будет воля – построят соответствующие заводы, – говорит он. – Нужны долгосрочные контракты с производителями, чтобы окупились инвестиции. Ждем решения об увеличении производств и снятии бюрократических препятствий".

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