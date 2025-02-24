Країни Європи розробляють план з розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер мають представити його Дональду Трампу. План не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме їх допомогу з авіацією і розвідкою.

Це найбільш реалістична миротворча ініціатива з тих, що досі висувала Європа, каже LIGA.net директор платформи New Geopolitics Research Networ Михайло Самусь.

Добре озброєні європейські сили можуть зупинити росіян від повторного нападу на Україну в разі замороження війни, навіть без США, переконує LIGA.net ексзаступник центрального штабу збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) Мішель Яковлефф.

LIGA.net зібрала все, що варто знати про деталі місії, місця можливої дислокації військ і цілі. Та дізналася, що буде, якщо Росія на неї не погодиться або повторно нападе.