Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер должны представить его Дональду Трампу. План не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь авиацией и разведкой.

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Это наиболее реалистичная миротворческая инициатива из тех, что до сих пор выдвигала Европа, говорит LIGA.net директор платформы New Geopolitics Research Networ Михаил Самусь.

Хорошо вооруженные европейские силы могут остановить россиян от повторного нападения на Украину в случае заморозки войны, даже без США, убеждает LIGA.net экс-заместитель центрального штаба вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) Мишель Яковлефф.

LIGA.net собрала все, что следует знать о деталях миссии, местах возможной дислокации войск и целях. И узнала, что будет, если Россия на нее не согласится или повторно нападет.