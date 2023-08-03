"Майже зрадник". Як нові звинувачення можуть збити Трампа з президентських перегонів

45-й президент США Дональд Трамп отримав найсерйозніші звинувачення. Принаймні поки що. За певних юридичних сценаріїв вони можуть призвести до дискваліфікації з президентських перегонів-2024.
"Абсолютно реально, що Трамп може програти справу, – каже LIGA.net професор і викладач Університету Тафтса (Бостон, США) Володимир Дубовик. – Головна проблема – чи встигнуть її завершити до виборів".
Що треба знати про нові звинувачення Трампа, яку роль можуть відіграти його екссоратник Майк Пенс та прості вашингтонці, і до чого тут стара поправка до Конституції США – розбиралася LIGA.net.
МАЙЖЕ ЗРАДНИК: НОВІ ЗВИНУВАЧЕННЯ
Трамп раніше отримав звинувачення у двох справах – нібито за махінації під час виплати грошей за мовчання порнозірці Штормі Деніелс та за зберігання секретних документів у резиденції після завершення каденції.
Нові звинувачення від спецпрокурора Джека Сміта стосуються подій довкола виборів 2020 року і виглядають куди серйознішими. На його думку, Трамп вже знав, що програв вибори, і свідомо розповсюджував брехню, щоб вплинути на них та залишитись при владі.
Втручання у процедуру виборів є "святим" питанням для американців, каже LIGA.net професор Дубовик. Адже така атака сприймається як загроза для американської демократії та способу життя.
Другий аспект – це федеральні звинувачення, які стосуються Трампа саме під час виконання функцій президента. А не "дріб'язкова" справа, як у кейсі Штормі Деніелс, де штат Нью-Йорк звинувачує Трампа як громадянина, що порушив правила фінансової звітності.
"Федеральні звинувачення – зовсім інший рівень та інший контекст можливої розмови про те, чи буде він дискваліфікований, чи матиме він мати право висуватися на виборах", – пояснює Дубовик.
ЖОРСТКА СУДДЯ, МЕШКАНЦІ D.C. І ВА-БАНК ПЕНСА
Ввечері 3 серпня Трамп має прибути до федерального суду у Вашингтоні, де йому висунуть звинувачення. У західних медіа очікують, що експрезидент заперечить провину та може влаштувати шоу.
Але якісь заворушення на вулиці малоймовірні, каже LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв.
"Перший суд щодо Штормі Деніелс показав, що за Трампа народ не хоче так виходити, як у 2021 році, – пояснює він. – Буйних і активних вже посадили. Інші готові підтримувати в інтернеті, а не ризикувати безпосередньо".
Обставини у Вашингтоні – не найкращі для Трампа.
По-перше, суддею за випадковим розподілом стала Таня Чуткан. Вона призначена ще у 2014 році за поданням Барака Обами, а BBC називає її безкомпромісною та знайомим ворогом Трампа.
По-друге, присяжними будуть мешканці Вашингтона, де підтримка Трампа дуже низька. У 2020-му за нього голосували лише 5% вашингтонців.
"Він, ймовірно, програє. І не лише через суддю і місце суду, – прогнозує Краєв. – У цій справі чи не найбільше доказів і свідчень. Всі бачили події 6 січня. Йому важко буде адекватно заперечувати реальність".
По-третє, певну роль може відіграти Майк Пенс, який нещодавно приїздив до Києва. Зараз він є одним із конкурентів Трампа у боротьбі за номінацію на вибори-2024 від Республіканської партії.
Але у 2020-21 роках він був віцепрезидентом. Саме на Пенса тиснув Трамп, щоб він зірвав визнання перемоги Джо Байдена. І саме його звинувачував Трамп перед прихильниками 6 січня, які потім увірвалися в Капітолій, закликали повісити Пенса та навіть зробили ешафот.
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До цього моменту Пенс тримав мовчанку і намагався не висловлюватися щодо справ Трампа, зауважує Краєв. Але 2 серпня він прокоментував останні звинувачення – заявив, що "будь-хто, хто ставить себе вище Конституції, ніколи не повинен бути президентом США".
"Пенс дистанціюється від Трампа і будує свій сегмент [підтримки] серед республіканців. Це для нього ризик і гра ва-банк, – додає Дубовик. – І так, він може бути свідком. Він близько 100 разів згадується у справі Трампа".
ПОПРАВКА ДО КОНСТИТУЦІЇ: ЯК ЦЕ МОЖЕ ЗБИТИ ТРАМПА
У політичному аспекті судові справи поки не впливають на Трампа. Останнє опитування CNN показує, що він має підтримку 52% республіканських виборців. До 69% зросла частка республіканців та прихильників партії, які вважають нелегітимною перемогу Байдена.
Ядерний електорат сприйматиме Трампа як переслідуваного месію за будь-яких розкладів, додають експерти. Нова справа, на думку Краєва, може вплинути хіба що на 25-30% прихильників Трампа, що сумніваються.
Причиною високого рейтингу Трампа може бути й поки провальна кампанія його основного конкурента-республіканця – Рона Десантіса, додає LIGA.net Владислав Фарапонов, голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна".
Рейтинг Десантіса майже не росте з початку року.
Втім, завадити Трампу може юридична складова. У США немає прямої заборони балотуватися засудженій людині, але є різні сценарії:
Сценарій №1. Дискваліфікація через 14 поправку до Конституції США. Вона фіксує, що не може обіймати посади людина, яка колись склала присягу (Трамп – на інаугурації у 2016-му), а потім брала участь у бунті.
Нові звинувачення спецпрокурора підсилюють аргументи для застосування цієї поправки й проти Трампа, переконує The Guardian Річард Хасен, експерт з виборчого права Каліфорнійського університету.
Але навіть за всіх умов не виключено, що цю поправку не пускатимуть в дію, зауважує Дубовик. Щоб уникнути додаткової поляризації у суспільстві.
Сценарій №2. Справи затягуються, вироку до виборів немає. Трамп продовжує кампанію і грає на образі мученика.
"Це велика медійна увага, Трамп триматиме образ жертви. У 2016 році він говорив, що боротиметься проти істеблішменту і хоче осушити Вашингтонське болото, – пояснює Фарапонов. – Справи допомагають йому об’єднати все це у єдину історію. Це дуже важливо для образу".
Якщо Трамп переможе на виборах, то одним з перших наказів помилує самого себе, впевнений Краєв. А далі робитиме все, щоб звільнити прокурорів, які наважилася відкривати проти нього справи.
"Ви, безумовно, не хочете ситуації, коли Трамп спробує використати президентство, щоб уникнути кримінальної відповідальності", – каже The Guradian голова американської наглядової ГО Crew Ноа Букбіндер.
І у найближчому майбутньому команда юристів Трампа робитиме все, щоб вироків не було до виборів, прогнозує Дубовик.
А прокурор Сміт – навпаки, виступає за те, щоб судити Трампа прискорено. "Прокурора можна зрозуміти, – підбиває підсумки Краєв. – Він намагається використати всі свої важелі, щоб зупинити Трампа".
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