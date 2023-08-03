"Почти предатель". Как новые обвинения могут сбить Трампа с президентской гонки

45-й президент США Дональд Трамп получил самые серьезные обвинения. По крайней мере, пока. При определенных юридических сценариях они могут привести к дисквалификации с президентской гонки-2024.

"Абсолютно реально, что Трамп может проиграть дело, – говорит LIGA.net профессор и преподаватель Университета Тафтса (Бостон, США) Владимир Дубовик. – Главная проблема – успеют ли его завершить до выборов".

Что нужно знать о новых обвинениях Трампа, какую роль могут сыграть его экс-соратник Майк Пенс и простые вашингтонцы, и при чем здесь старая поправка к Конституции США – разбиралась LIGA.net.

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ПОЧТИ ПРЕДИТЕЛЬ: НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Трамп ранее получил обвинения по двум делам – якобы за махинации при выплате денег за молчание порнозвезде Шторми Дэниелс и хранение секретных документов в резиденции после завершения каденции.

Новые обвинения от спецпрокурора Джека Смита касаются событий вокруг выборов 2020 года и выглядят куда более серьезными. По его мнению, Трамп уже знал, что проиграл выборы, и сознательно распространял ложь, чтобы повлиять на них и остаться у власти.

Вмешательство в процедуру выборов является "святым" вопросом для американцев, говорит LIGA.net профессор Дубовик. Ведь такая атака воспринимается как угроза американской демократии и образу жизни.

"В каком-то смысле он уже выглядит как предатель, – пошел наперекор принципам, на которых строится американская политическая система", – добавляет профессор.

Второй аспект – это федеральные обвинения, которые касаются Трампа именно во время выполнения функций президента. А не "местячковое" дело, как в кейсе Шторми Дэниелс, где штат Нью-Йорк обвиняет Трампа как гражданина, который нарушил правила финансовой отчетности.

"Федеральные обвинения – совсем другой уровень и другой контекст возможного разговора о том, будет ли он дисквалифицирован, будет ли он иметь право выдвигаться на выборах", – объясняет Дубовик.

ЖЕСТКАЯ СУДЬЯ, ЖИТЕЛИ D.C. И ВА-БАНК ПЕНСА

Вечером 3 августа Трамп прибудет в федеральный суд в Вашингтоне, где ему предъявят обвинения. В западных медиа ожидают, что экс-президент будет отрицать вину и может устроить шоу.

Но какие-то беспорядки на улице маловероятны, говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев.

"Первый суд по Шторми Дэниелс показал, что за Трампа народ не хочет так выходить, как в 2021 году, – объясняет он. – Буйных и активных уже посадили. Другие готовы поддерживать в интернете, а не рисковать вживую".

Обстоятельства в Вашингтоне – не самые лучшие для Трампа.

Во-первых, судьей по случайному распределению стала Таня Чуткан. Она назначена еще в 2014 году по представлению Барака Обамы, а BBC называет ее бескомпромиссной и знакомым врагом Трампа.

СПРАВКА. Судья Чуткан судила 31 участника штурма Капитолия и каждому дала хоть какой-то тюремный срок. Объяснила тем, что "не является патриотизмом защита одного человека (Трампа. – Ред.), который прекрасно знает, что он проиграл… и пытался свергнуть Конституцию".

Во-вторых, присяжными будут жители Вашингтона, где поддержка Трампа очень низкая. В 2020-м за него голосовали всего 5% вашингтонцев.

"Он, вероятно, проиграет. И не только из-за суди и места суда, – прогнозирует Краев. – В этом деле больше всего доказательств и показаний. Все видели события 6 января. Ему трудно будет адекватно отрицать реальность".

В-третьих, определенную роль может сыграть Майк Пенс, который недавно приезжал в Киев. Сейчас он является одним из конкурентов Трампа в борьбе за номинацию на выборы-2024 от Республиканской партии.

Но в 2020-21 годах он был вице-президентом. Именно на Пенса давил Трамп, чтобы он сорвал признание победы Джо Байдена. И именно его обвинял Трамп перед сторонниками 6 января, которые затем ворвались в Капитолий, призывали повесить Пенса и даже сделали эшафот.

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До этого момента Пенс держал молчание и пытался не высказываться по делам Трампа, отмечает Краев. Но 2 августа он прокомментировал последние обвинения – заявил, что "любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом США".

"Пенс дистанцируется от Трампа и строит свой сегмент [поддержки] среди республиканцев. Это для него риск и игра ва-банк, – добавляет Дубовик. – И да, он может быть свидетелем. Он около 100 раз упоминается по делу Трампа".

ПОПРАВКА К КОНСТИТУЦИИ: КАК ЭТО МОЖЕТ СБИТЬ ТРАМПА

В политическом аспекте судебные дела пока не влияют на Трампа. Последний опрос CNN показывает, что у него есть поддержка 52% республиканских избирателей. До 69% возросла доля республиканцев и сторонников партии, которые считают нелегитимной победу Байдена.

Ядерный электорат будет воспринимать Трампа как преследуемого мессию при любых раскладах, добавляют эксперты. Новое дело, по мнению Краева, может повлиять разве что на 25-30% сомневающихся сторонников Трампа.

Причиной высокого рейтинга Трампа может быть и пока провальная кампания его основного конкурента-республиканца – Рона Десантиса, добавляет LIGA.net Владислав Фарапонов, глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина".

Рейтинг Десантиса почти не растет с начала года.

Впрочем, помешать Трампу может юридическая составляющая. В США нет прямого запрета баллотироваться осужденному человеку, но есть разные сценарии:

Сценарий №1. Дисквалификация через 14 поправку к Конституции США. Она фиксирует, что не может занимать должности человек, который когда-то принял присягу (Трамп – на инаугурации в 2016-м), а затем участвовал в бунте.

СПРАВКА. Такой прецедент уже был. В 2022 году суд снял с должности чиновника из Нью-Мехико Кьюи Гриффина, которого осудили по делу о событиях 6 января. Поправка №14 впервые была применена в 1869 году.

Новые обвинения спецпрокурора усиливают аргументы для применения этой поправки и против Трампа, убеждает The Guardian Ричард Хасен, эксперт по избирательному праву Калифорнийского университета.

"Это ключевое ожидание адекватной части истеблишмента США. Но пока это дело лишь на середине своего пути, – говорит Краев. – Если в финальном решении все же будет попытка бунта, судья может со ссылкой на эту поправку отобрать у Трампа право занимать федеральные должности".

Но даже при всех условиях не исключено, что эта поправка не будет задействована, отмечает Дубовик. Чтобы избежать дополнительной поляризации в обществе.

Сценарий №2. Дела затягиваются, приговора к выборам нет. Трамп продолжает кампанию и играет на образе мученика.

"Это большое медийное внимание, Трамп будет держать образ жертвы. В 2016 году он говорил, что будет бороться против истеблишмента и хочет осушить Вашингтонское болото, – объясняет Фарапонов. – Дела помогают ему объединить все это в единую историю. Это очень важно для образа".

Если Трамп победит на выборах, то одним из первых приказов помилует самого себя, уверен Краев. А дальше будет делать все, чтобы уволить прокуроров, которые решились открывать против него дела.

"Вы, безусловно, не хотите ситуации, когда Трамп попытается использовать президентство для избежания уголовной ответственности", – говорит The Guradian глава американской наблюдательной ГО Crew Ноа Букбиндер.

И в ближайшем будущем команда юристов Трампа будет делать все, чтобы приговоров не были до выборов, прогнозирует Дубовик.

А прокурор Смит – наоборот, выступает за то, чтобы судить Трампа ускоренно. "Прокурора можно понять, – заключает Краев. – Он пытается использовать все свои рычаги, чтобы остановить Трампа".

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