Подоляк: Ми пропонуємо партнерам п’ять кроків, щоб не допустити теракту на ЗАЕС

Дорожня карта санкцій проти Росатому – один з кроків, щоб не допустити теракту на ЗАЕС, каже радник з офісу Зеленського

Українська влада бачить п’ять превентивних кроків, які слід зробити західним партнерам, щоб не допустити російського теракту на Запорізькій АЕС. Про це для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, зараз українська влада намагається активно пояснити партнерам, що треба не реагувати на катастрофу, а не допустити її. І для цього варто зробити п’ять кроків:

1. Розробити санкції для Росатому. За словами Подоляка, зараз це все ще учасник глобального ринку, який може будувати АЕС, продавати сировину, закуповувати технології та генерувати левову частку зовнішньоекономічних доходів РФ.

"Було би добре, якби ми вже зараз отримали від партнерів дорожню карту, що на Росатом одразу ж накладуть санкції, якщо буде активність на ЗАЕС", – каже Подоляк.

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2. Провести саміт з ядерної безпеки. На ньому країни – особливо ядерного клубу – мали б заявити свою позицію щодо недопустимості використання ядерних технологій у війні, зокрема підриву ЗАЕС.

"Такий саміт з публічною реакцією та резолюцією – було би непогано", – додає радник голови ОП.

3. Провести слухання в ООН. За словами Подоляка, РФ хоч і головує в Радбезі і використовує ООН як пропагандистський майданчик, все одно було б корисно зафіксувати недопустимість застосування ядерних технологій у війні та юридичні наслідки.

4. Тиск по неформальних каналах. Ядерні країни мають чітко пояснити РФ, що не можна гратися з ядерною тематикою в цілому.

"Зрозуміло, що це Британія, США. Але, на мій погляд, достукатися можуть у першу чергу такі країни, як Китай та Індія", – каже Подоляк.

5. МАГАТЕ. За словами Подоляка, це остання надія, оскільки організація показала себе неспроможною.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції.

Які можливі сценарії катастрофи та що робити цивільним, якщо вона станеться, – читайте у розборі LIGA.net.

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