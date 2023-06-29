Подоляк: Мы предлагаем партнерам пять шагов, чтобы не допустить теракта на ЗАЭС

Дорожная карта санкций против Росатома – один из шагов, чтобы не допустить теракта на ЗАЭС, говорит советник из офиса Зеленского.

Украинские власти видят пять превентивных шагов, которые следует предпринять западным партнерам, чтобы не допустить российский теракт на Запорожской АЭС. Об этом для материала LIGA.net о ЗАЭС рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, сейчас украинские власти пытаются активно объяснить партнерам, что нужно не реагировать на катастрофу, а не допустить ее. И для этого следует сделать пять шагов:

1. Разработать санкции для Росатома. По словам Подоляка, сейчас это еще участник глобального рынка, который может строить АЭС, продавать сырье, закупать технологии и генерировать львиную долю внешнеэкономических доходов РФ.

"Было бы хорошо, если бы мы уже сейчас получили от партнеров дорожную карту, что на Росатом сразу наложат санкции, если будет активность на ЗАЭС", – говорит Подоляк.

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2. Провести саммит по ядерной безопасности. На нем страны – особенно ядерного клуба – должны заявить свою позицию о недопустимости использованию ядерных технологий в войне, в частности подрыва ЗАЭС.

"Такой саммит с публичной реакцией и резолюцией – было бы неплохо", – добавляет советник главы ОП.

3. Провести слушания в ООН. По словам Подоляка, РФ хоть и председательствует в Совбезе и использует ООН как пропагандистскую площадку, все равно было бы полезно зафиксировать недопустимость применения ядерных технологий в войне и юридических последствий.

4. Давление по неформальным каналам. Ядерные страны должны четко объяснить РФ, что нельзя играть с ядерной тематикой в целом.

"Понятно, что это Британия, США. Но, по моему мнению, достучаться могут в первую очередь такие страны, как Китай и Индия", – говорит Подоляк.

5. МАГАТЭ. По словам Подоляка, это последняя надежда, поскольку организация показала себя несостоятельной.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

В Украине развернули штабы в случае теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции.

Какие возможны сценарии катастрофы и что делать гражданским, если она произойдет, читайте в разборе LIGA.net.

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