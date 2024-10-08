У першій частині статті для LIGA.net аналітики Володимир Горбулін і Валентин Бадрак досліджують успіхи України у впровадженні сучасних технологій на полі бою.

А вони дійсно значні: серійне виробництво САУ "Богдана", глибока модернізація протикорабельної ракети "Нептун", створення аналогів російських дронів-кілерів "Ланцет" та російсько-іранських Shahed-136, поява БАК Nemesis. Нарешті, зараз ми на порозі створення власної ракети дальністю ураження до 700 км.



Але є й системні проблеми, які заважають Україні пришвидшити розробки та натомість дають перевагу російській армії, зазначають автори. Про них – друга частина аналізу.