В первой части статьи для LIGA.net аналитики Владимир Горбулин и Валентин Бадрак исследуют успехи Украины по внедрению современных технологий на поле боя.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

А они действительно значительные: серийное производство САУ "Богдана", глубокая модернизация противокорабельной ракеты "Нептун", создание аналогов российских дронов-киллеров "Ланцет" и российско-иранских Shahed-136, появление БАК Nemesis. В конце концов, сейчас мы на пороге создания своей ракеты дальностью поражения до 700 км.



Но есть и системные проблемы, которые мешают Украине ускорить разработки и дают преимущество российской армии, отмечают авторы. О них – вторая часть анализа.