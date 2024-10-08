Прекратите "большое строительство". Как обеспечить ВСУ оружием: статья Горбулина и Бадрака
Владимир Горбулин
первый вице-президент Национальной академии наук Украины, бывший секретарь СНБО
Валентин Бадрак
директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения
Содержание:
В первой части статьи для LIGA.net аналитики Владимир Горбулин и Валентин Бадрак исследуют успехи Украины по внедрению современных технологий на поле боя.
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А они действительно значительные: серийное производство САУ "Богдана", глубокая модернизация противокорабельной ракеты "Нептун", создание аналогов российских дронов-киллеров "Ланцет" и российско-иранских Shahed-136, появление БАК Nemesis. В конце концов, сейчас мы на пороге создания своей ракеты дальностью поражения до 700 км.
Но есть и системные проблемы, которые мешают Украине ускорить разработки и дают преимущество российской армии, отмечают авторы. О них – вторая часть анализа.
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