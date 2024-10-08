Содержание:
  1. 200 контрактов с нарушением сроков поставки
  2. Острый дефицит мин и недостаток Mavic
  3. Дублирование разработок и распыление ресурсов
  4. Большая ревизия вместо "большого строительства"

В первой части статьи для LIGA.net аналитики Владимир Горбулин и Валентин Бадрак исследуют успехи Украины по внедрению современных технологий на поле боя.

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А они действительно значительные: серийное производство САУ "Богдана", глубокая модернизация противокорабельной ракеты "Нептун", создание аналогов российских дронов-киллеров "Ланцет" и российско-иранских Shahed-136, появление БАК Nemesis. В конце концов, сейчас мы на пороге создания своей ракеты дальностью поражения до 700 км.

Но есть и системные проблемы, которые мешают Украине ускорить разработки и дают преимущество российской армии, отмечают авторы. О них – вторая часть анализа.

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